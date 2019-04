Economista asegura que los 16 años de crecimiento son un “mito”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es casi la “carta de presentación” del Frente Amplio: los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica lograron mantener una racha ininterrumpida de crecimiento económico que lleva 16 años. Así lo muestran los datos oficiales. Y así lo sacan a relucir en la campaña electoral los precandidatos del oficialismo.

Sin embargo, para el economista Ignacio Munyo esto es “un mito”: la histórica racha que mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en crecimiento no es tal. Así lo afirmó el jueves en una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).



Para el analista la forma de calcular el PIB no es la correcta. Sostuvo que se está haciendo sobre una base del año 2005 y recordó que el Banco Central de Uruguay (BCU) está trabajando para ajustarla.



Con su equipo de trabajo se adelantaron a corregir la base del PIB con los precios de 2014. Munyo indicó que hoy el rubro “telecomunicaciones” tiene un peso significativo y eso está distorsionado los números finales.



“El mito de los 16 años de crecimiento consecutivos no existe. El día que el BCU muestre la nueva metodología del PIB acuérdense que se terminó eso de los 16 años de crecimiento de la economía uruguaya. El sector de las telecomunicaciones está muy mal medido”, señaló.



El economista mostró una gráfica de la evolución del PIB, con los ajustes de cálculo metodológicos realizados por su equipo. La conclusión que arrojaron los datos es que en 2015 la racha de crecimiento económico se corta.



En su análisis la economía uruguaya está estancada, porque el país es caro y eso genera dificultades para los productores. “En esta situación es muy complejo predicar, crecer y generar rentabilidad para cualquier emprendimiento. Es prácticamente imposible”, remarcó.



Para Munyo el próximo gobierno deberá hacer un ajuste fiscal de alto impacto para poder encauzar la situación y bajar el déficit fiscal.

Ancap y déficit.

La forma que el gobierno calcula el PIB no fue el único “mito” que apuntó derribar. El economista también dirigió sus baterías contra Ancap. La empresa de combustibles que en la gestión de Raúl Sendic perdió millones de dólares, cambió su autoridades en el gobierno de Vázquez con Marta Jara.



“Hace poco se publicaron los balances de Ancap y se festejó una ganancia por tercer año consecutivo. Se habla de las mejoras que está haciendo la empresa. Y se contrasta con lo que pasaba en la administración previa”, dijo e indicó que el principal argumento es el precio del petróleo.



En su análisis tomó el precio del crudo que se adquirió desde 2016 y lo traspoló a la administración de Sendic. En la gráfica presentada mostró que los números serían positivos. “Que muestren eso como un logro está mal. No se puede festejar”, afirmó Munyo sobre los números de Ancap presentados por Jara.



Además, dijo que el próximo gobierno tendrá desafíos importantes para acomodar la economía.



En ese sentido opinó que es necesario reducir el peso del Estado, mejorar sustancialmente la inserción internacional y llevar adelante una actualización de la regulación laboral.



A su vez opinó que el futuro equipo económico asumirá el cargo con “una soga al cuello” que le pone más presión, ya que el “grado inversor” estará en cuestionamiento. Esto, producto del déficit fiscal creciente, que ya fue observado por las calificadoras de riesgo internacionales que son las que ponen la nota a la deuda uruguaya.



Esta especie de “chapa” o galardón es clave para que el Estado consiga financiamiento e inversiones.



La preocupación del ministro de Economía, Danilo Astori por el abultado déficit fue reconocida públicamente. “Si hablamos de los equilibrios económicos, la principal preocupación que tiene este gobierno es la que tiene que ver con el déficit fiscal, sin dudas. Estamos comprometidos a lograr una trayectoria descendente de este déficit que, hasta ahora, no hemos logrado”, reconoció el jerarca en declaraciones a Telemundo.



Sin embargo, para Munyo las autoridades deben ser más estrictas con las medidas aplicadas para corregir la situación. “Hay para hacer muchísimo más de lo que se está haciendo”, dijo.