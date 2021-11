Dura polémica entre blancos y el FA por pase en comisión de Susana Pereyra

Un pase en comisión de la diputada del Movimiento de Participación Susana Pereyra generó controversia: la legisladora y su esposo, el senador Eduardo Bonomi, aseguraron que el policía procesado por tráfico de armas fue propuesto a cumplir funciones por el Ministerio del Interior, lo que fue negado por el gobierno. Desde el Partido Nacional se acusó al exministro de “deshonestidad intelectual”.

El pase en comisión del funcionario de la Guardia Republicana fue dejado sin efecto ayer por la mañana por parte de la legisladora, cuando se enteró de su procesamiento. Pereyra explicó que por amenazas recibidas contra su familia se le había pedido seguridad al exministro del Interior Jorge Larrañaga y se le negó una custodia. Luego se llegó a un acuerdo para que la situación se resolviera por medio de “pases en comisión” del equipo que trabajaba en la seguridad durante la gestión de Bonomi.

“Los cuatro pases en comisión los eligieron las personas del Ministerio del Interior que estaban a cargo de la seguridad”, añadió la diputada del MPP en rueda de prensa. “Es cierto que este funcionario tenía un legajo excelente, intachable; hoy lamentablemente debo decir que nos defraudó en la confianza”, indicó Pereyra.



La legisladora se mostró “entristecida” y “sorprendida” por lo sucedido con su pase en comisión. Consultada sobre si resolvió el cese por pérdida de confianza, Pereyra respondió: “Lo primero que hicimos esta mañana fue darle de baja al pase en comisión, porque es innegable que se necesita confianza, es muy sensible, muy delicado y muy triste lo que pasó”, dijo.



En coincidencia con Pereyra, Bonomi declaró a Canal 5: (Desde Interior) “nos dijeron quiénes iban a ser y nosotros después pedimos los pases en comisión”. Comentó que la selección del funcionario de la Republicana “se hizo funcionalmente”. “No la hacemos nosotros, la hace la propia Policía”.



El País accedió al pedido de pase en comisión, donde Pereyra solicitó al actual imputado para el período entre el 27 de febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2025.

Por su parte, el Ministerio del Interior emitió un comunicado indicando que la administración “no ha propuesto ningún nombre para que sea solicitado en régimen de pase en comisión, ya que ello es resorte exclusivo de los legisladores que los piden de acuerdo a la normativa vigente”.

Desde Interior puntualizaron que el pedido de pase en comisión del ahora imputado “fue resuelto por el exdirector general de Secretaría, Federico Laca, el 28 de febrero de 2020, luego de que se solicitara por parte de la diputada Pereyra”.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a El País que no está de acuerdo “en atribuir la responsabilidad (del pase en comisión) a una persona que está fallecida y no se puede defender”, como lo es Jorge Larrañaga.



“Habla muy mal del senador Bonomi atribuirle al ministerio, pero en definitiva decir que fue la propia recomendación de Larrañaga, cuando del expediente surge que el pase fue autorizado por las anteriores autoridades. Comete un acto de deshonestidad intelectual manifiesto”, opinó Rodríguez. “Este episodio agrega una mancha más al tigre”, concluyó.

A raíz del pase en comisión del policía procesado, el Partido Nacional solicitó en la comisión de Seguridad y Convivencia la comparecencia del ministro del Interior Luis Alberto Heber, por este tema y otros referidos a la situación de cárceles en Canelones. La cita se coordinará en los próximos días.

De la lista negra de AUF al Parlamento

Otro pase en comisión de la diputada Susana Pereyra circuló ayer entre dirigentes políticos. Se trata de Richard Mariani, barra de Peñarol que fuera imputado por violencia agravada por agredir a hinchas de Nacional en un clásico del fútbol femenino en el Parque Central.



Por esta causa también fue ingresado el 2 de octubre de 2019 a la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



Mariani fue condenado a 14 meses de libertad vigilada en setiembre de 2019 e ingresó a comisión cuando todavía estaba cumpliendo la pena, informaron a El País fuentes parlamentarias.



Consultada por El País, la diputada no quiso hablar del tema y se limitó a señalar: “No hay nadie en mi despacho que tenga ningún problema con la ley”. Según supo El País, la AUF solicitó que se removiera de la lista el 28 de octubre pasado.



Mariani se postuló en las elecciones municipales como alcalde de La Plata, cargo para el cual no fue electo. Ayer, El País se comunicó para consultarlo si cumplía tareas en el despacho de Pereyra pero no respondió al respecto.