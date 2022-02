Con distintos enfoques, el sistema político condena la invasión de Rusia a Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En cada guerra los actores externos pueden tomar tres posturas: inclinarse por un bando, inclinarse por el otro o asumir una posición imparcial. Con el avance de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania la posición del gobierno uruguayo fue clara: condena total al accionar del atacante.

“Fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los principios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto”, escribió el presidente Luis Lacalle Pou en la red social Twitter.



Sin embargo, el conflicto bélico que se desató en la madrugada de ayer generó reacciones algo dispares en el sistema político uruguayo, incluso dentro de la coalición de gobierno.



En concreto, Cabildo Abierto, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, hasta ahora adoptó una postura imparcial ante la guerra. Y esto es similar a lo que ha hecho el Frente Amplio.

Inentendible.

El presidente Lacalle Pou amplió la declaración oficial del gobierno en una rueda de prensa que dio en el marco de una visita a Durazno. Allí dijo: “No se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción”. En tanto, al ser consultado sobre la situación de los mercados a nivel internacional, alertó que “hay un antes y un después” de esta guerra, porque “el mundo ya cambió”.



En tanto, el Partido Colorado, socio de la coalición de gobierno, manifestó a través de una declaración pública su “condena enérgica” a “una agresión que viola la prohibición del uso de la fuerza consagrada por la Carta de las Naciones Unidas, y que resulta agravada por el hecho de que el Estado agresor es miembro permanente del Consejo de Seguridad de esa organización y en ese carácter tiene responsabilidades especiales en el mantenimiento de la paz internacional”.



A su vez, los colorados rechazan “toda pretensión de justificar el hecho señalado o relativizar su gravedad, alegando la ‘complejidad’ de una situación en la que inciden factores geopolíticos, históricos y culturales”. En el mismo sentido, el secretario general del Partido Colorado, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, opinó en declaraciones a El País que las acciones del gobierno de Putin se asemejan a las de las primeras invasiones de Adolf Hitler, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y adelantó nefastas consecuencias.

En ese sentido, Sanguinetti se desmarcó de algunas declaraciones de la izquierda uruguaya que no condenaron la acción rusa. “Nuestro país es una democracia y todos los partidos políticos que estamos bajo el escenario institucional nos proclamamos demócratas, y lo somos. Desgraciadamente, cada tanto, alguna gente sale pensando que Cuba y Venezuela son democracias. Eso naturalmente lleva a la notable contradicción conceptual de pensar que una autocracia de tono zarista puede ser algo que se parezca a la izquierda. La verdad que no nos sorprende que lo hagan”, señaló Sanguinetti.



El exmandatario avizoró consecuencias humanitarias de gran magnitud debido al conflicto bélico, y también implicancias económicas que, incluso, podrían afectar a Uruguay. Sanguinetti sostuvo que es de esperar que haya movimiento en “los precios del petróleo y el gas, que se van a ir por las nubes”.



“Confiemos en que los caminos de la paz puedan encontrarse, aunque lo cierto es que hasta ahora han fracasado. El señor Putin hasta hace poco decía que no iba a invadir, de pronto lo hace. Y eso se parece mucho a las iniciales invasiones de Hitler cuando se desata la Segunda Guerra Mundial”, concluyó el líder colorado.

Sin condena.

Por otro lado, el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, prefirió manifestarse solo a través de su cuenta de Twitter. “Vemos con gran preocupación la situación que se vive en Ucrania... Hacemos votos por un diálogo que asegure la paz en la región. La guerra nunca puede ser la solución a los problemas que afectan a las naciones. Pierden todos, pero sobre todo los más frágiles”, escribió.



El País intentó contactarse con el senador para ampliar su comentario, pero desde su entorno comentaron que por el momento no haría más declaraciones sobre el tema.



En tanto, el senador cabildante Guillermo Domenech, que además es el presidente de Cabildo Abierto, advirtió sobre el conflicto: “Es un buen momento para que Uruguay vuelva a confirmar su adhesión a las solución pacífica de las controversias, no intervención y autodeterminación de los pueblos”. E insistió: “El Uruguay debe mantenerse ajeno a estos conflictos”.



El cabildante dijo a El País que en estos temas hay que recordar al caudillo blanco Luis Alberto de Herrera. “Ni por Rusia ni por Estados Unidos. Es el que está en el medio. Mi opinión es la misma que Herrera, ni rusos ni yanquis”, remarcó.

En la Segunda Guerra Mundial, Herrera se pronunció claramente a favor de los aliados y en contra de la Alemania nazi, aunque defendió el principio de no intervención. “Ni la sovietización de las patrias americanas ni su subordinación a ninguna estructura”, declaró en ese entonces.



Otro de los socios de la coalición de gobierno, el Partido Independiente, se manifestó en la misma línea que el presidente Lacalle Pou y que Sanguinetti. “Estamos firmemente en contra y condenamos el uso de la violencia. La invasión a un país viola todas las normas de derecho internacional y estamos muy preocupados por la escalada de violencia. Instamos a que se retorne al camino de la paz”, comentó a El País su líder, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Y añadió que, en estas instancias, no se puede más que pronunciar “una fuerte condena”.