Director de Antel por el FA pide devolver RT a Vera TV; decisión fue "sin fundamentos", dijo

Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio, indicó este jueves que en esta jornada solicitarán que la empresa pública de telecomunicaciones reincorpore la señal Russia Today (RT) a Vera TV tras la resolución que tomó el presidente de la empresa, Gabriel Gurméndez.

"Todo esto representa una arbitrariedad, algo sin fundamentos, hecho intempestivamente, muy lamentable", valoró el jerarca opositor en diálogo con Al Día 810 (Radio El Espectador), que también apuntó a cómo se dio el paso.

"Esta decisión que toma Gurméndez desde España y no ejerciendo la presidencia porque estaba el vicepresidente (Robert Bouvier) ejerciéndola, es algo que excede totalmente la competencia del organismo porque es como tomar partido de una disputa que nosotros deberíamos estar neutrales", aseguró.



Además, opinó que como "de alguna manera se está cercenando la libertad de expresión" se deben dar "fundamentos" y "no fundamentar en un tuit, en referencia a la modalidad en que Gurméndez comunicó el paso que daba Antel.



"Debería haber algún fundamento jurídico y acá se resolvió por Twitter. No hay una resolución formal de Antel", remarcó.

Cuando se removió el canal de Vera TV, Gurméndez explicó en sus redes que se debió a que es un "canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país".



El paso derivó en una polémica política. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no comparte esta decisión, pero aclaró: "No tengo por qué respaldarla yo, no me corresponde. Yo sigo a RT en Twitter". Además, el 3 de marzo señaló que habló con Gurméndez por este asunto. En tanto, el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos escribió por esa fecha en su cuenta de Twitter: "No estamos de acuerdo. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual...".



Pero los cuestionamientos sobre quitar la señal RT no quedaron solo en ese plano. La embajada de Rusia "lamentó" el bloqueo en mensajes en redes sociales y pocos días después el embajador ruso en Uruguay se mostró "muy sorprendido" y cuestionó la "señal" que da Uruguay al quitar RT antes de que haga en Punta del Este una conferencia de Unesco sobre la libertad de prensa.



El País pudo comprobar este jueves de tarde que la señal rusa sigue sin estar disponible en la lista de canales de Antel.