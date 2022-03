Embajador ruso cuestionó "señal" de quitar RT antes de que Uruguay haga conferencia sobre libertad de prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Rusia en Uruguay Andrey Budaev aseguró en las últimas horas que se "sorprendió mucho" por la definición que tomó Antel de quitar de Vera TV la señal rusa Russia Today (RT) en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania que se desató a fines de febrero.

"Respetando las leyes uruguayas y decisiones de sus autoridades no nos queda otra que cumplirlas, pero me pregunto: ¿Cuál sería esta señal para la conferencia de la Unesco con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se planea en Punta del Este a principios de mayo?", apuntó el diplomático a través de un mensaje de audio en la cuenta de YouTube de la embajada rusa.

Bajo el lema “El periodismo vigilado”, la conferencia anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por el Día Mundial de la Libertad de Prensa "reunirá a políticos, periodistas, representantes de medios de comunicación y expertos jurídicos de todo el mundo, entre otros especialistas", indicó Presidencia en su portal.

"Realmente a mí me sorprendió mucho esta medida que fue tomada en un país como Uruguay que tiene tradiciones democráticas, respeto al pluralismo de opiniones y libertad de expresión", resaltó en ese sentido.

Si bien recordó que la embajada "ya lamentó la decisión de las autoridades locales de suspender la emisión del canal RT", se preguntó "quién queda más afectado" por esta medida que resolvió el presidente de Antel.

"¿Rusia? Sin dudas. Nos da pena perder el auditorio uruguayo, pero esta medida se proyecta a los intereses de los mismos uruguayos que pierden el acceso a una fuente de información alternativa para poder sacar sus propias conclusiones de lo que pasa", indicó.



Budaev remarcó que no "imponen nada a nadie" sino que se ofrece un punto de vista que "puede ayudar a tener un enfoque más objetivo y balanceado" de lo que sucede en Ucrania.

La decisión del presidente de Antel Gabriel Gurméndez de quitar la señal de RT de Vera TV generó polémica a nivel político. Incluso el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado y dijo que "no" respalda este paso. "No tengo por qué respaldarla yo, no me corresponde. Yo sigo a RT en Twitter", dijo el jueves pasado en diálogo con Primera Mañana (El Espectador).



"Yo no tengo nada que ver en la decisión que toma Antel, como empresa elige en TV Vera. Yo llamé ayer a Gabriel para preguntarle, pero yo no" comparto, añadió el mandatario en esa entrevista.



La explicación de Gurméndez para tomar esta decisión es que RT es un "canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país".