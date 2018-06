Diputado de Novick consideró que se deben implantar "medidas prontas de seguridad"

Guillermo Facello, diputado del Partido de la Gente liderado por Edgardo Novick, consideró que el Estado debe aplicar "medidas prontas de seguridad" al ser consultado sobre la inseguridad en el país, en una entrevista con la radio El Espectador.

“¿Es mala palabra 'medidas prontas de seguridad'? Eso está en la Constitución. No estamos bajo un ataque terrorista ni mucho menos, pero ¿el país y la ciudadanía no pasa por un estado de conmoción interna con la cantidad de crímenes y asesinatos que hay?”, cuestionó Facello.



El diputado agregó que "cuando las medidas estaban implantadas -yo las viví, nunca estuve detenido ni tuve miedo a estar detenido porque no hacía nada-, el clima era otro en épocas muy complicadas, ¿por qué no nombran eso? ¿Porque lo aplicó Pacheco?", indicó.

Al respecto, consideró que no es necesario modificar la Constitución para combatir la inseguridad, como propone el senador Jorge Larrañaga, ya que "no es necesario reformarla para tomar medidas que la Constitución ya tiene perfectamente marcadas", indicó.

Medidas prontas de seguridad El artículo 168 de la Constitución, inciso 17, sostiene que se debe:



Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas resuelvan.



En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá someterse, dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución.

Militares en las cárceles

Facello indicó que una de las propuestas del Partido de la Gente es asignarle a las Fuerzas Armadas el control de las cárceles, "no solo el control perimetral, porque los problemas de las cárceles ingresan por la puerta y ahí no están" los militares sino la Policía, explicó.



"Todos leemos en los diarios que ingresa siempre o celulares, o armas o droga y ¿por qué entra? Yo confío mucho más en la vigilancia del personal militar en los accesos a los establecimientos penitenciarios no solo en el ámbito perimetral".