La diputada “combativa”, joven y feminista del FA a cargo de interpelar a Arbeleche

Con 34 años, Bettiana Díaz (Frente Amplio) es la diputada mujer más joven del Parlamento. Es feminista y combativa, y defiende sus posiciones “con vehemencia”, según ella misma reconoce. Hoy será la encargada de interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la suba de precios y “el no crecimiento del salario real”.

La legisladora, que es parte de la renovación del Movimiento de Participación Popular (MPP), y compone el grupo que lidera el senador Alejandro Sánchez, es la única mujer en integrar la Comisión de Hacienda y tiene una mirada política del problema económico.



Díaz cursó la carrera de ciencias políticas y buscará afirmarse en ese terreno, más allá de lo técnico.



Aunque la diputada ya llevó adelante un llamado a sala, por la situación del Inisa al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y a la presidenta del organismo, Rosanna de Oliveira, este no llegó a concluirse por una fuga en uno de los centros.

La diputada dijo a El País que exigirá “responsabilidades” a Arbeleche, pero aclaró que eso no implica “echar culpas”. En ese marco, descartó que sobre la mesa se ponga un pedido de renuncia a la ministra, aunque de todos modos el Frente Amplio no tiene los votos para promover una moción de censura.



“Cuando los cargos son de responsabilidad política, eso no tiene que ver únicamente con lo técnico y yo creo que hoy no hay nadie en Uruguay que no esté preocupado por los precios. Es una preocupación que debe interpelar a la ministra, que es la que puede tener las respuestas. No es una interpelación sobre las decisiones técnicas de la ministra”, subrayó la legisladora sobre el tono que tendrá el llamado.



Díaz agregó que “hay una suerte de pasar a tecnicismo algunas decisiones, que en realidad siempre cuando se resuelven no son más que decisiones políticas”, señaló.

La diputada enfatizó que buscará información y acotó que su idea “no es hacer una interpelación de confrontación”. De todas formas, cuestionó que la ministra Arbeleche no asistiera a la Comisión de Hacienda a informar sobre las diferentes medidas que se pedían votar de urgencia para hacer frente a la suba de los precios.



“Hay un Uruguay más pobre que el de 2019, hay más gente en la calle que en 2019, hay más ollas populares y menos capacidad de compra”, afirmó la legisladora como fundamento de la interpelación.



Díaz aseguró que si se compara lo que pasaba en 2019 -cuando gobernaba el Frente Amplio- con lo que sucede en este año, “aumentó la pobreza en general y en todas las franjas etarias y eso no se puede negar”, por lo que este será hoy uno de los temas arriba de la mesa.

“¿Queremos saber qué diagnóstico está haciendo el gobierno de la pobreza y con qué datos? ¿Qué soluciones está pensando?”, adelantó sobre la interpelación. Además, se mostró preocupada por el hecho de que 15.000 de los 50.000 puestos recuperados (tras la pandemia) sean jornales solidarios, que están próximos a concluir.



Con respecto a los precios reconoció que hay una “situación internacional” que conspira -por el conflicto entre Ucrania y Rusia-, pero pidió que “el Estado sea proactivo” y cuestionó que no crezca el salario real. Además, criticó que la política de adelanto de aumentos salariales no haga distinciones entre los que ganan más y menos.