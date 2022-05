Coalición defenderá sin fisuras en el Parlamento la conducción económica del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No está conversado porque el acuerdo es tácito: la defensa que en el Parlamento hará hoy el oficialismo a la conducción económica del gobierno será sin fisuras.

Será una defensa abroquelada, porque la respuesta que ha dado el Poder Ejecutivo a la inflación y la “carestía general” -como define el Frente Amplio- que golpea sobre todo a los más débiles no tiene peros dentro de la coalición de gobierno, y así se hará sentir durante la interpelación que llevará adelante la diputada frenteamplista Bettiana Díaz a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.



Y más desde que se conoció el paquete de medidas -cuya esencia consiste en un aumento de asignaciones, la rebaja personalizada del IVA a los beneficiarios del Mides y la reducción arancelaria para la importación de algunos productos- que esta semana presentó el Poder Ejecutivo, y que contemplan algunos de los pedidos que hicieron los socios de esta coalición días atrás. Por ejemplo, los del sector colorado Ciudadanos, o de Cabildo Abierto, quienes habían solicitado que se incorporaran propuestas focalizadas en el consumo cotidiano de la gente con menos recursos.



“Toda la coalición respalda el accionar y la conducción económica del gobierno. Es una espalda muy ancha que va a tener la ministra hoy”, dijo, contundente, el diputado cabildante Rafael Menéndez. Lo mismo reconocieron desde el grupo mayoritario del Partido Colorado.

Es verdad que es esperable que el oficialismo se una en cualquier llamado a sala que convoque la oposición, como en la media docena que ya hubo desde que asumió este gobierno, pero no es menos ciertos que en algunos casos la unidad no fue perfecta. Es lo que ocurrió en la convocatoria al ministro Luis Alberto Heber por la concesión que se hizo en el puerto por 50 años a la firma Katoen Natie, un acuerdo que fue duramente criticado por Cabildo Abierto en la misma sesión de aquella interpelación. Pero es bien claro que el escenario de ahora es distinto, lo que además quedó demostrado el martes a la noche, cuando se hicieron los anuncios del MEF, Mides y la cartera de Trabajo en una conferencia de prensa en la que estaba representada toda la coalición.



Ahora bien, al mismo tiempo habrá del otro lado un Frente Amplio en un terreno en que se siente cómodo: cuestionando las bases mismas de la política económica del presidente Luis Lacalle Pou y enfrentando a una de las principales figuras de su gabinete. Por eso, en el oficialismo son conscientes de que el intercambio puede tornarse particularmente “duro”.



¿A qué apuntará, en concreto, la oposición? En resumen, a “la menor capacidad de compra (de la población) y la suba de los precios, el incremento de la pobreza y la no suba del salario”, sintetizó a El País la diputada Díaz, que tiene preparadas una veintena de preguntas a la ministra.



Hay otra frase, que ya es un latiguillo de la oposición y que al decir del senador Mario Bergara a esta altura suena a “disco rayado”, y es la que señala que las medidas presentadas esta semana por el gobierno fueron “insuficientes y tardías”.

Al ritmo de Arbeleche

No es que haya una estrategia discursiva, pero en conversaciones mantenidas entre integrantes de la bancada del Partido Nacional y el equipo económico se acordaron dos cosas: la primera, que los legisladores se acomoden al “ritmo” y “tono” que fije Arbeleche en su exposición; la segunda, tratar de mantenerse en ese registro. Y luego, evaluar. “Si es necesario, salir con artillería -dijo a El País un diputado blanco- vamos a salir. Pero si vemos que estamos cruzando el río sin huracanes, no tenemos por qué intervenir”.



De todos modos, no habrá dudas de que se intentará rebatir que el del gobierno sea un “modelo fracaso”, como aseguró el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para decir “todo lo contrario”: “Que hay un gobierno que enfrentó la crisis por una pandemia y luego por una escalada internacional de precios, y que lo ha hecho bien y que incluso tuvo la ratificación de la ciudadanía”, señaló en ese sentido el diputado colorado Felipe Schipani, refiriéndose a la victoria electoral en el referéndum del 27 de marzo.

Eso y hacer hincapié en una percepción compartida en la coalición: la oposición tiende a “soslayar” la incidencia de los factores externos en esta crisis, y que el gobierno no atendió a los más golpeados en la forma como debería haber hecho. “Siguen repitiendo el mismo soneto, cuando es notoria la sensibilidad social que ha tenido este gobierno”, dijo el diputado del Partido Independiente Iván Posada, que resaltó, entre otras cosas, los US$ 1.100 millones del Fondo Covid, y la mejora en el nivel de empleo en comparación a 2019. “Lo que se ha transferido a lo social supera a los gobiernos anteriores”, afirmó.



El diputado nacionalista Alfonso Lereté se refirió exactamente a lo mismo: “La constante de este gobierno es haber sido más solidario y haber invertido más en áreas sociales que los gobiernos frenteamplistas”.