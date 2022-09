¿Qué dijo Lacalle sobre el pedido de Ucrania de iniciar acciones legales contra Hagobian?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No me puedo hacer cargo lo que haga un funcionario de una intendencia departamental", destacó este viernes al mediodía el presidente Luis Lacalle Pou tras ser consultado sobre el pedido del gobierno ucraniano de que Uruguay inicie acciones legales contra a Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio que actuó como observador en el referéndum de anexión organizado por Rusia en territorios ucranianos ocupados.

"No nos podemos hacer cargo. Lo que se aclaró, es que no representa, como sabe el presidente ucraniano, su canciller y el embajador que está en Argentina que no es la posición uruguaya", insistió en rueda de prensa en Maldonado.



Hagobian es integrante de la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo (IMM) y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio.



"Estamos haciendo un informe con Cancillería a ver qué nos corresponde jurídicamente", dijo el presidente, quien luego remarcó: "Uruguay ha sido claro en ser duro y firme contra la invasión rusa a Ucrania, lo ha dicho en todos los internacionales".



Fuentes del gobierno dijeron a El País que Presidencia estudiará el pedido de Ucrania. El proceso, según señalaron, comienza con un estudio e informe de Cancillería, que luego lo eleva a Presidencia, que lo vuelve a estudiar.



El canciller Francisco Bustillo remarcó este lunes en un discurso en la 77º Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que "es imperioso que la Federación de Rusia cese las hostilidades y se retire a la mayor brevedad del territorio ucraniano". Lacalle Pou contó este viernes que incluso lo habló con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski tiempo atrás.

"Si tenemos alguna herramienta legal, lo está estudiando (el Ministerio) de Relaciones Exteriores; a priori, a mí me parece que no", señaló hoy sobre una posible acción legal contra Hagobian.



Ucrania había advertido el lunes mediante un comunicado que representantes de ocho países, entre los que incluye a Uruguay, estaban “participando de un crimen colectivo”, por los observadores que había presentes en el referéndum de anexión.

Cancillería retrucó que “Uruguay no ha enviado observadores para dichos referéndums", que fueron catalogados como "absolutamente ilegales según las leyes de Ucrania y los documentos legales internacionales”. El Frente Amplio también se desmarcó de la presencia de Hagobian allí. El presidente del partido opositor, Fernando Pereira, dijo que "no solo no lo respalda, sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea".



Finalmente, Vladimir Putin firmó este viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia en una ceremonia en el Kremlin en presencia de los dirigentes prorrusos de esos territorios, controlados en totalidad o en parte por Moscú.