¿Qué dijo Enrique Espert sobre la suspensión del Carnaval por aumento de casos de COVID?

Horas después que la Intendencia de Montevideo resolviera la suspensión del Carnaval, tras los anuncios del Poder Ejecutivo de anoche de suspensión de espectáculos públicos, el presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), Enrique Espert, se pronunció al respecto.

En diálogo con Radio Montecarlo, consideró que esta suspensión es "una decisión muy justa porque la situación que estamos viviendo cada día es más grave, y antes que el Carnaval y ante todo está primero la salud".

En esa línea, señaló: "Espero que la gente se cuide porque esperan 1.000 casos por día", en referencia al pronóstico del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de 1.200 contagios diarios a fin de año si se mantiene la tendencia.

Consultado sobre cómo impacta esta medida en el Carnaval, respondió que "impacta en la familia", y subrayó que "las perdidas económicas se arreglan, lo que no se arreglan son las vidas".

El Carnaval es fuente de trabajo para más de 40.000 personas, entre componentes, coreógrafos, maquilladores, escenógrafos, músicos, utileros, acomodadores y vendedores de refrescos, entre otros.

La Intendencia de Montevideo ya había definido la suspensión del desfile inaugural y las Llamadas, y el Carnaval estaba “en pausa” hasta este viernes, como señaló la intendenta Carolina Cosse, con la detención de ensayos y postergación de pruebas de admisión.

Cosse dijo este jueves de tarde en rueda de prensa que fue una decisión "muy difícil" porque el Carnaval es "mucho más que un entretenimiento, es trabajo, cultura, forma parte de la identidad de Montevideo y el Uruguay".

La intendenta señaló que trabajará para que "no quede un vacío", y que si bien no se va a poder "vivir" el Carnaval tradicional, "va a tener que ser algo distinto".

Consultada sobre si se evalúa en un subsidio para las miles de personas que no van a poder trabajar debido a la suspensión, Cosse indicó que el presupuesto de la comuna es "muy acotado, y llamó al gobierno a "reconsiderar" una renta básica universal, no solo para el sector del Carnaval. "Nosotros no tenemos presupuesto para eso, pero en la medida de nuestras competencias estamos desplegado el Plan de Emergencia", agregó la intendenta.