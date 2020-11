¿Qué dijo Argimón sobre la posibilidad de que Carlos Moreira vuelva al Partido Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimón señaló que Carlos Moreira, intendente electo nuevamente en Colonia, "tiene el derecho de volver" a integrar el Partido Nacional, un año después de la investigación que se inició por la aparición de audios que presuntamente lo involucraban en un pedido de favores sexuales a cambio de pasantías laborales en la comuna y que luego la Justicia archivó.

La polémica por los audios previo a las elecciones nacionales llevaron a que Moreira fuera removido del sector blanco Alianza Nacional. Además, también renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional. Este año, la Convención Departamental lo habilitó para ir a las elecciones departamentales bajo el lema del partido y en los comicios Moreira se impuso por 15% de ventaja.

"Como demócrata que soy, la gente manda, y en el caso de Colonia fue claro y contundente. Por lo tanto, independientemente de la posición que yo tengo, la sociedad de Colonia entiende que es el administrador que quieren tener y obviamente soy muy respetuosa de lo que sentencie la ciudadanía", indicó Argimón el domingo por la noche en "Séptimo día" (Canal 12).



"Si debe o no retornar al Partido Nacional eso tiene que ver con lo que él quiere y con lo que el futuro directorio del Partido Nacional determine. Yo no dudo de que Moreira fue y es blanco. Por lo tanto si él quiere supongo que, teniendo además la ciudadanía a su favor, tiene todo el derecho de volver", sumó.

Dos semanas atrás, Moreira habló con Búsqueda y manifestó que tiene "muy buena relación" con el presidente Luis Lacalle Pou, pero reconoció que desde aquel episodio no tiene diálogo con el ministro Jorge Larrañaga, líder del sector Alianza Nacional al que él pertenecía, ni con Argimón.

En esa entrevista, Moreira dijo además que evaluará formalmente volver al Partido Nacional: "Vamos a evaluarlo. Después de ser electo estuve en el directorio, fui recibido muy bien por todos los integrantes y todos mis colegas intendentes (...) Todas estas cosas que pasaron no son comunes en la vida política partidaria, y entonces muchos me saludaron con enorme efusividad y gran cariño. Es gente que yo conozco, algunos hace más de 30 años. Son viejos conocidos".



Asimismo, remarcó que se siente "profundamente blanco" y que no es "un hombre revanchista". "Yo miro hacia delante. Ahora quiero trabajar por mi departamento, quiero hacer el mejor de mis gobiernos, es el cuarto, y quiero que sea el mejor", sumó.