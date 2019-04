Qué dijeron los políticos tras la decisión de Vázquez de desarmar la cúpula militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República Tabaré Vázquez decidió este lunes cesar al comandante en Jefe del Ejército, José González y a los otros que integraron el Tribunal de Honor del Ejército, Alfredo Erramún y Gustavo Fajardo, que investigaron el caso Gavazzo.

A su vez Vázquez pidió la renuncia del ministro de Defensa Jorge Menéndez y del viceministro de esa cartera, Daniel Montiel.



La decisión del presidente llegó a las redes sociales y varios actores políticos se expresaron.



El precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, indicó que "para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles".

Mi total y absoluto respaldo a la decisión del Presidente Tabaré Vázquez.

Para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 1 de abril de 2019

Además, Martínez dijo en rueda de prensa, luego de que se anunciara que Goyeneche no será intendente interina de Montevideo, que está "lejos de pensar que las heridas se lavan con el olvido". "Se lavan en la medida que se sepa lo que pasó y se sea coherente y creo que el presidente de la República hizo y tomó la medida que correspondía", indicó.



Asimismo el ingeniero indicó: "Esto comprueba lo que siempre se sabía y lo que siempre se dijo, aunque mucha gente negaba, de que acá hubo delitos de lesa humanidad que implicaron el desprecio a la vida humana".



Martínez dijo que el presidente "se va a comunicar con la ciudadanía" con para explicar la decisión.



"Vázquez hizo lo que tenía que hacer", dijo por su parte el precandidato colorado Ernesto Talvi.

Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Destituyó al ministro y viceministro de Defensa, al Comandante en Jefe y a los otros dos miembros del Tribunal de Honor que no consideraron que la conducta repudiable de Gavazzo afectaba el honor del Ejército. https://t.co/AatUtrKmua — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) 1 de abril de 2019

El precandidato frenteamplista Mario Bergara indicó "Vázquez tomó la decisión que todos esperábamos".



El Pte. Vázquez tomó la decisión que todos esperábamos. Señal clara de compromiso con la defensa de la democracia. Es hora de seguir avanzando en la búsqueda de la verdad y en la reforma orgánica de las FFAA. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) 1 de abril de 2019

Óscar Andrade, otro de los precandidatos del Frente Amplio respaldó la decisión de Vázquez: "Absoluto respaldo a la destitución de los integrantes del Tribunal de Honor que avalaron atrocidades", sostuvo.



Absoluto respaldo a la destitución de los integrantes del Tribunal de Honor que avalaron atrocidades

Desde todo el sistema político se debe dar una clara señal de respaldo

Las fuerzas Armadas deben estar subordinadas a los gobiernos democráticos — Oscar Andrade (@Oandradelallana) 1 de abril de 2019

El que también brindó su opinión fue el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou: "Primero, por una investigación periodística nos enteramos de hechos aberrantes que sucedieron en nuestro país. Segundo, el presidente de la República firmó la designación del comandante en jefe en conocimiento de ese fallo que tenía la firma del en ese momento designado comandante en jefe. Tercero, se conoce públicamente esta situación y el presidente, al día de hoy, revierte de alguna manera lo que había consignado hace algunos días. La decisión nos parece acertada, pero obviamente no es responsabilidad política directa del presidente de la República. Insisto: en conocimiento de ese fallo, nombra a algunas de las personas que la había firmado".

"Acabamos de salir de la Comisión de Defensa con el presidente de la misma, el senador García, le preguntamos a la bancada de gobierno si tenía algo para informar, si se sabía quién era el ministro interino, si se había renunciado por parte del ministro y subsecretario, si se los había cesado y no recibimos información. La información que recibimos, de un hecho tan importante, la tenemos por ahora por ustedes (la prensa)", añadió.

El líder del sector Todos selakó que La responsabilidad política le cabe al Poder Ejecutivo". "Una cosa es la responsabilidad militar, una cosa es la justicia militar y una cosa es una designación de un comandante en jefe. Aquello de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, en este caso, la ignorancia supuesta aunque no crean que sus asesores la tuvieran sobre determinados hechos no exime la responsabilidad", explicó.

Finalmente, consultado sobre su opinión acerca de la búsqueda de desaparecidos, contestó: "Hace pocos días dije que en la campaña pasada había cometido un error. Un error más que político, un erro humano. Por eso, al amparo de la ley y en colaboración de la justicia no se les puede impedir a los familiares de sus seres queridos".