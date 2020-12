Derogación de la LUC dividió a la Mesa del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una votación dividida, el Frente Amplio definió ir por la derogación de cuatro artículos de la Ley de Urgente Consideración que votó en el Parlamento para alcanzar un acuerdo con la Intersocial, integrada por el Pit-Cnt y organizaciones sociales.

Los artículos en cuestión son el 135,136, 235 y 236. Los dos primeros definen cambios en la educación técnico profesional y terciaria, y los otros dos están relacionados al estudio de mecanismos para fijar el precio del combustible en base al valor de paridad de importación.

Las diferencias surgieron dentro de la Mesa Política del FA porque estos artículos fueron votados por los legisladores, pero desde la Intersocial se impulsa su derogación. Fuentes del FA dijeron a El País que la resolución de derogar estos cuatro artículos se tomó por mayoría.

Fueron 22 los delegados del organismo que votaron a favor, seis en contra y dos se abstuvieron. Según contaron participantes de la reunión, los que no apoyaron esta resolución fueron el presidente del FA, Javier Miranda, la vicepresidenta Blanca Elgart, el vicepresidente José Carlos Mahía y los sectores Vertiente Artiguista, Alianza Progresista y Asamblea Uruguay.

Entre los grupos que votaron a favor de incluir en la consulta popular la derogación de estos cuatro artículos aprobados por el FA en el Parlamento estuvieron el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, los socialistas y el Nuevo Espacio.

Salvo estos cuatro, la decisión de impulsar mediante un referéndum la derogación de los otros artículos de la LUC se adoptó por unanimidad, ya que no habían sido apoyados por el FA en el Parlamento.



Son 133 los artículos que el FA intentará derogar de la Ley de Urgente Consideración, en acuerdo con otras organizaciones sociales, incluido el Pit-Cnt.



El proceso de acuerdo fue complejo, ya que no había consenso sobre el articulado e incluso sectores dentro de la Intersocial pretendían derogar la totalidad de la LUC, algo que fue rechazado por el Frente Amplio. En el Parlamento, la izquierda votó más del 50% de la iniciativa, según declararon legisladores de la coalición de gobierno.



Fuentes de la izquierda dijeron a El País que más allá de las diferencias de ayer en la Mesa Política, todos los sectores saldrán a recolectar firmas para convocar a la consulta popular. “No hay dudas de que todos participarán de la campaña”, indicaron. Sin embargo, no se descarta que algunos grupos marquen públicamente sus diferencias puntuales sobre estos cuatro artículos que habían sido votados.