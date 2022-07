Denuncias cruzadas entre Lereté y dirigentes de intendencia canaria por insultos y golpes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Nacional por Canelones Alfonso Lereté denunció por agresión verbal y física a Pedro Irigoin, exdiputado y actual director de la Intendencia de Canelones; a Ruben Moreno, director general de gobiernos locales de la Intendencia de Canelones; a Liliana Correa, secretaria de Irigoin, y Carlos Reutor, exdiputado del MPP de Canelones, tras una tensa discusión mantenida este jueves en la audiencia pública por el Club Deportivo Parque del Plata. "Vino la horda frenteamplista sobre mí", aseguró el diputado.

"Una persona del público se dirige a mí y empieza a achacarme determinados temas del deporte, levanto mis brazos como si estuviera en posición de Cristo y digo ‘parece que soy el Diablo y tengo la culpa de todo’", contó Lereté a El País. "La funcionaria —Liliana Correa— se da vuelta y me dice ‘A vos no te quiere nadie’; pongo las dos manos abiertas a la altura del torso, le digo: ‘por favor, tranquila’, inclino mi cabeza y subo y bajo las manos para calmar el ambiente y se viene toda la horda frenteamplista sobre mí", detalló.



Luego, según Lereté, Irigoin se le acercó "con sus manos abiertas desde los nudillos hasta los dedos" y le propinó un golpe en la cara. "No hubo empujones por parte mía, me aparté", dijo. Al salir del recinto vio que "había un patrullero". "Ellos llamaron. Se dieron cuenta de lo que pasaba en sala...", explicó.

Mientras, fuentes de la Intendencia de Canelones habían dicho a El País que la mujer le corrigió algo al diputado, y él respondió empujándola e insultándola.



Por ese motivo, agregan un director de la intendencia intervino, evitando que la discusión pasara a mayores.



Más tarde, la funcionaria radicó la denuncia policial, según fuentes de la comuna.

Desde Fiscalía informaron que el caso está siendo investigado por la fiscal Eliana Travers, quien la semana próxima comenzará a tomar declaraciones por el caso. Además, se dio cuenta a la Justicia de Familia por el caso de que pueda tratarse de un hecho de violencia de género.