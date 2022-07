Acusaciones, gritos y tensión por el Club Parque del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que a simple vista parece ser una discusión sobre si existe o no un comodato celebrado entre la Intendencia de Canelones y el Club Deportivo Parque del Plata incluye un trasfondo más grande. En una audiencia pública que se realizó ayer hubo risas, abucheos, interrupciones y pedidos de que se mantenga el respeto. El punto de mayor tensión se dio cuando habló el presidente de la institución, que apuntó contra varios de los presentes, incluido quien fue alcalde de la localidad desde 2015 a 2020 y es el actual director general de Administración de la comuna, Pedro Irigoin.

No obstante, muchos de los oradores hicieron hincapié en la importancia del diálogo y en la búsqueda de soluciones. Es más, uno de los participantes, a su turno, pidió que se quitara del medio el tema político. Y es que, hasta este momento, hubo idas y vueltas entre las autoridades del club y la comuna canaria, pero sin resoluciones. Eso llevó a que la intendencia decidiera denunciar ante la Justicia lo que considera una irregularidad de la institución con respecto a su vínculo con los terrenos públicos.



El presidente del Club Deportivo Parque del Plata, Michel Casadei, al inicio de su presentación, cargó contra el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por no estar presente. Le “llamó la atención no contar con su presencia” en un “tema tan importante como este” y que no “esté para dar la cara”. Mientras apuntaba contra el jefe comunal, surgieron gritos desde el público y, al mismo tiempo, pedidos de respeto.

Casadei fue uno de los discursos más efusivo. Y, como consecuencia, el que recibió la mayor cantidad de interrupciones por gritos. Lo cortaron cuando fue contra algunos de los presentes. Luego planteó que el teatro del club podría tener “mucho más actividad”. También señaló que personas que se refieren al tema “desconocen la historia” de la institución y no son del lugar. Asimismo, dijo escuchar “cosas que no tienen mucho sentido”.



También estuvieron quienes hicieron referencia a denuncias de los vecinos, dejando entre ver que sucedían ilegalidades en el club. Por ese motivo, el presidente aclaró: “¿Denuncias de vecinos y movimientos fraudulentos? Un cantinero tuvo maquinitas (de juego de azar) y alguna pelota”, desconociendo que sucediera algo más en las instalaciones.



Por su parte, Irigoin indicó que les tocó “romper algunos mitos”. El primero fue una “verdad instalada” de un comodato por 99 años, que la comuna asegura que no existe. El segundo es que van “por la cancha del Deportivo Parque del Plata”. En ese sentido, añadió: “Soy del barrio. La mayoría de los que estamos acá somos del barrio. En la cancha hoy hay actividad deportiva. No hay iniciado un solo trámite o expediente que tenga absolutamente nada que ver con la cancha”.



Además, recordó que en el periodo pasado se hizo un “gasto importante” al iluminar la cancha y al comprar pelotas”. Y por otra parte, se destinó “gran parte de la gestión” para “solucionar un problema que no se quiso solucionar”. Por lo tanto, avanzaron en un juicio por desalojo y la próxima audiencia será el 13 de setiembre.

Otro de los que participó de la audiencia fue el diputado nacionalista Alfonso Lereté, quien fue jugador de fútbol allí y ya en otras instancias manifestó estar del lado del club. Al comenzar unos jóvenes comenzaron a repartir documentos que, según relató el legislador en ese momento, “son (prueba) más que contundente” y dan respuesta a las irregularidades que se señala que existen.



Y después habló sobre la legitimidad de las autoridades actuales. Lereté alzó un papel, asegurando que era la lista de la última elección, que fue remitida al Ministerio de Educación para mostrar la regularidad de la situación. El legislador tampoco fue ajeno a las interrupciones del público a pesar de que continuó entre los gritos.

Dos versiones y una denuncia por agresiones vinculadas a Lereté



Cuando ya quedaba poco para que finalizara la audiencia pública, hubo un enfrentamiento entre el legislador nacionalista Alfonso Lereté y una funcionaria de la intendencia de Canelones.



Fuentes de comuna canaria dijeron a El País que la mujer le corrigió algo al diputado, y él respondió empujándola e insultándola. Por ese motivo, un director de la intendencia intervino, evitando que la discusión pasara a mayores. La funcionaria radicó la denuncia policial, según fuentes de la comuna.



Por su parte, Lereté relató otra versión. Dijo que hablando con una persona abrió “los brazos, como si fuera cristo”. “Parece que fuera el diablo, parece que tenga la culpa de todo”, le comentó en broma.



Luego, la funcionaria, según Lereté, le comentó: “Pasa que a vos no te quieren”. En ese momento, el blanco le pide que se quede tranquila para “no generar más chisperío en una situación que está bastante tensa”. Y, a partir de ese momento, “vino un malón de dirigentes frenteamplistas y fundamentalmente directores de la intendencia”, dijo. “Me relajaron, me increparon y me quisieron pegar”, aseguró.



Fue una audiencia pública con momentos tensos, gritos y conversaciones álgidas entre los concurrentes.