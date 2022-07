“Hostigamiento” y “botín político”: polémica por inspección bromatológica a club Parque del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado blanco Alfonso Lereté apuntó este miércoles contra la “persecución” del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, al club Parque del Plata, y consideró que “supera los límites”. En un comunicado, el legislador y defensor del club señaló que “24 horas antes” de una audiencia pública, el intendente “envió una inspección bromatológica a la sede social y el estadio del club”.

Consultado al respecto, el director general de Administración de la Intendencia, Pedro Irigoin, dijo a El País que “las inspecciones son todos los días en todo el departamento”. “Es suelo público y corresponde inspeccionarlo, y para nada es la primera vez, sino que se han hecho muchísimas inspecciones”, sostuvo.



Sobre por qué la inspección se realiza ahora, Irigoin manifestó: “Tenemos que informar en una audiencia pública cuál es el estado de situación, se nos convoca desde el Parlamento” a la Comisión de Deporte, y señaló que también tienen al “Ministerio de Educación y Cultura, que es del mismo partido político que el diputado, preguntando sobre la situación del club”.



“¿Cómo haríamos para decir en qué situación está si no hacemos una inspección?”, cuestionó Irigoin. En este sentido, subrayó que la inspección se realiza sobre todo por la convocatoria al Parlamento y por las indagaciones del MEC. “De hoy a mañana podrá surgir algún elemento, en caso de que sea algo que rompa los ojos, pero los procesos administrativos de las inspecciones no tienen esa rapidez” como para que haya resultados para la audiencia de este jueves, dijo.

Por su parte, Lereté destacó que "es insólito que previo a una instancia que busca arrojar claridad y eventualmente puntos de acercamiento entre las partes, el intendente presione y hostigue al club Parque del Plata". "No cabe duda cuál es el objetivo que persigue y si para alcanzarlo tiene que avasallar y ensañarse con la institución lo hará, desconociendo el trabajo que se realiza y el compromiso que el Deportivo tiene con la integración del interior con la capital", apuntó.



Consultado sobre estos dichos de Lereté, Irigoin manifestó que “la institucionalidad de la intendencia tiene infinitos tipos de acuerdos, convenios, comodatos” con muchas entidades deportivas del departamento y que “eso no ha sido nunca un motivo de enemistad”.



“El único tema que tenemos en el deportivo Parque del Plata es que se está haciendo usufructo privado de espacios públicos sin ningún tipo de regulación”, sostuvo.



“En estas últimas semanas, realmente quien hostiga utilizando al deportivo como botín político es el diputado Lereté, y de eso no tengo ningún tipo de duda”, concluyó.



Próximas instancias La audiencia pública se realizará este jueves a las 19:00 en el Centro Cultural de Parque del Plata. “Allí inicialmente está previsto que expongan el Municipio, la Intendencia y el Club, sus puntos de vista sobre este polémico caso que se originó tras el pedido de desalojo en la Justicia por parte de la comuna”, indicó Lereté.



Por otra parte, Irigoin dijo que se está coordinando para que él mismo y una delegación de la intendencia asista a la Comisión de Deporte del Parlamento el 16 de agosto. El motivo de la comparecencia es la situación pública del deportivo Parque del Plata.



El conflicto entre la intendencia y el club se inició hace años, y el motivo es el presunto régimen de comodato -que cuestiona la comuna- bajo el cual el club accedió al predio en donde tiene construida su sede, así como la legitimidad de las autoridades de la institución deportiva.



¿Cómo empezó todo? Las autoridades de la administración de Orsi detectaron, según alegan, que el club no cuenta con documentación que avale ese comodato ni la legalidad de sus propias autoridades. Al constatar esto, resolvieron iniciar el juicio de desalojo. Del otro lado, en tanto, se sostiene que es cierto que no están esos papeles, pero que eso no quita legitimidad al acuerdo, y que en lo que respecta a todo el resto existe la documentación.