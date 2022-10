Delgado negó que ingreso al país de médico argentino haya sido para un tratamiento capilar de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace días crece la polémica por el tratamiento capilar que se hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Todo comenzó cuando el medio digital Sudestada publicó que el gobierno aprobó un decreto en junio del 2021, en plena pandemia, que habilitaba el ingreso al país del médico argentino Bruno Szyferman para que este le pudiera realizar el tratamiento al presidente. A partir de entonces, comenzó el debate en redes sociales.

El decreto en el que se habilita el ingreso fue firmado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



El propio funcionario afirmó este martes que la autorización a extranjeros para entrar a Uruguay durante la pandemia se hizo según lo establecido por un decreto, y que Szyferman viajó a Uruguay, pero no para tratar a Lacalle Pou.

“Vamos a dejar de farandulizar la política. Vamos a ser serios en esto. Yo entiendo el interés, incluso alguna gente que quiere pegar, pero vamos a ser muy serios. Acá hubo durante la pandemia una situación muy compleja para el Uruguay, y que el Uruguay la manejó bien, con absoluta transparencia”, comenzó el secretario al ser consultado en rueda de prensa sobre el tema.



En ese sentido, mencionó que por la pandemia en un momento las fronteras estaban abiertas solo para uruguayos, y que los extranjeros tenían que fundamentar su ingreso, según establecía la normativa vigente. "Las causales son reunificación familiar, temas de salud, temas vinculados a lo comercial -propietarios, accionistas, inversores- deportistas y su primer grado de consanguinidad, rabinos que venían todas las semanas para trabajar en los frigoríficos para los ritos kosher", ejemplificó.



"El procedimiento era que venía la solicitud, si estaba dentro de la casuística establecida, (la Dirección Nacional de) Migraciones miraba que el pasaporte estuviera vigente y fuese el pasaporte de la persona que lo pedía, que tuvieran los recaudos sanitarios (...) y venía a Presidencia. Lo que hacíamos era habilitar simplemente una resolución que de varias solicitudes de varios organismos y lugares, se hacía una por día”, aseguró.

“Se hicieron 394 resoluciones, que todas fueron colgadas en la página de Presidencia, para más transparencia imposible”, indicó y estimó que se le permitió el ingreso durante esa época a unas 30.000 extranjeros.



“En este caso creo que fue bien explícito el tema. Sé que hay interés, a veces político, pero una cosa es el interés político con fundamento, otra es ir a hacer casi farándula política. Y la verdad que no es el Uruguay. En este caso había un médico que explicó que venía como inversor en un tema de unas franquicias, que es una empresa multinacional, en ese marco vino y se lo habilitó. Argentino, vino, hizo su trámite, como vino un propietario de un inmueble, de un hotel, de un establecimiento o de una sociedad anónima, a una reunión de directorio. Con los recaudos sanitarios, se lo habilitó en ese caso”, explicó Delgado.



“No tiene nada que ver con la intervención que se hizo el presidente. Coinciden con la clínica. Ahora, que coincidan con la clínica me parece que es muy rebuscado querer pegarle al presidente de la República (por eso)”, añadió.

Consultado respecto a si se hizo alguna excepción en normativas para el tratamiento del presidente, Delgado dijo que "obviamente que no".



"Se hizo acá, dos veces con una doctora uruguaya, que está al frente de la empresa de la cual el titular vino a comprar una franquicia", resaltó.



Además, en una misiva difundida por el periodista Leonardo Sarro, Szyferman afirmó que él no le realizó un tratamiento al presidente. El profesional indicó que es director médico de la empresa Capilea a nivel internacional, compañía que cuenta con una sucursal en Montevideo.



"En el rol que desempeño como director internacional, me toca asistir, coordinar y visitar las diferentes sedes de la empresa Capilea, incluyendo la sede de Uruguay. Cabe destacar que no realizo atención médica fuera de mi país más allá de brindar el asesoramiento médico", afirmó.



"En relación al injerto de cabello del presidente de Uruguay, como director global de Capilea, tengo el conocimiento que se lo realizó con la directora médica de Capilea Uruguay, la Dra. Gabriela Novello", precisó. Este hecho fue luego confirmado por la propia Novello.