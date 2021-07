Delgado dijo que gobierno y coalición saldrán "a defender la LUC" si Corte valida las firmas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si la Corte Electoral confirma la validez de las 672.000 firmas necesarias para impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el gobierno y los partidos de la coalición saldrán a defender el articulado, dijo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

"El gobierno, y me imagino que los partidos de la coalición que la votaron, van a salir a defender la Ley de Urgente Consideración en los artículos que quieren derogar, porque entendemos que ya han tenido efecto", dijo el jerarca en diálogo con Doble Click (Del Sol FM). "Creemos que han sido positivos en educación, en seguridad y ya no comparado con el gobierno del Frente Amplio, sino con el propio gobierno de la coalición", expresó.



Delgado indicó que "una vez que se confirme que llegaron a las firmas para habilitar el referéndum", se va a poner sobre la mesa el debate respecto a los efectos que han tenido estos 135 artículos en la sociedad. El Frente Amplio y el Pit-Cnt entregaron a la Corte Electoral cerca de 797.000 firmas.



"Está bueno salir a defender aquello que creemos que es bueno para el país y que ya ha tenido, a mi juicio, resultados positivos. Creo que la gente la va a internalizar como positiva, como artículos positivos", dijo el secretario de Presidencia, pero indicó que por el momento no hay detalles respecto a cómo será la campaña para evitar la derogación, algo que sería "un error".



Como ejemplo del efecto favorable, puso el caso de la baja en los números de los delitos. Las cifras fueron presentadas ayer martes por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y marcaron que los principales delitos tuvieron una reducción con respecto a 2020.

"Respetando la legitimidad de la acción de un grupo de personas, en este caso del Frente Amplio y del Pit-Cnt de juntar firmas para derogarlos, vamos a esperar un poquito por lo menos un nivel de muestreo significativo, para ver si las firmas están validadas. Una vez pase eso, se va a definir una campaña", dijo y agregó: "Me parece lógico que el gobierno de coalición y los partidos que lo integran, salgan a defender los artículos que quieren derogar, que votamos y que entendemos que tienen un efecto positivo en la población".



De todas maneras, indicó, esto "no va a detener ni a frenar" las acciones que lleva adelante el gobierno. "Se va a seguir haciendo lo que se tiene que hacer, que es gobernar", dijo.

En caso de que las firmas sean validadas, se indicará una fecha de votación que será obligatoria, dado que se trata de un referéndum. En ese caso, los votantes tendrán que pronunciarase por “SÍ” o “NO”.



El artículo 40 de la Constitución señala que “votarán por SÍ quienes deseen hacer lugar al recurso, y por NO quienes estén en contra de él”. O sea, en este caso, votarían por “SÍ” aquellos que quieran derogar los 135 artículos de la LUC que el FA y el Pit-Cnt rechazan, y por “NO” aquellos que quieran mantenerlos. El voto en blanco se considera como a favor del “NO”.