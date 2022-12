Delgado está en EE.UU. y pidió al gobierno de Biden que haya mayor flujo comercial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, mantuvo en los últimos días una cargada agenda de reuniones en Washington y Nueva York (Estados Unidos), en las que abordó tanto el interés de Uruguay de intensificar el comercio con el imperio norteamericano, como la posibilidad de que se concrete una reunión entre el norteamericano Joe Biden y el uruguayo Luis Lacalle Pou.

El jerarca del Poder Ejecutivo, quien se tomó formalmente licencia entre el cinco y el 13 de diciembre para realizar esta gira, se reunió en la Casa Blanca con el director para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan González, quien reconoció “el lugar destacado de Uruguay en la región por su estabilidad democrática e institucional”.



De hecho, según señalaron fuentes del gobierno a El País, González citó una frase de Biden que define de qué manera se concibe a Uruguay en el país del norte: “Si hubiera más países como Uruguay, el mundo sería un lugar mejor”.

Es que de acuerdo a lo transmitido por González a Delgado y al embajador uruguayo en Estados Unidos, Andrés Durán, Uruguay es un actor “clave” en el marco de la Alianza para el Progreso Económico de las Américas (APEP, por sus siglas en inglés), bloque que tiene como finalidad fortalecer las economías de la región y “difundir buenas prácticas para robustecer las democracias”.



En el encuentro, Delgado comunicó la intención expresa de la administración de Lacalle Pou de “mejorar el acceso al mercado estadounidense”, señalaron las fuentes, y como respuesta González aseguró que “Uruguay tiene mucho que ofrecer como país con altos estándares institucionales”.

La gira de Delgado por el este norteamericano, que fue posible en primera instancia por una invitación de la Fundación Konrad Adenauer, no obstante, incluyó también reuniones con empresarios, representantes de foros internacionales y políticos de otros países, como la ex primera ministra de Noruega y líder de la oposición de ese país, Erna Solberg, o el ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper, entre otros.



Asimismo, la agenda del secretario de Presidencia también previó un encuentro con Luis Almagro, el uruguayo al frente de la Organización de Estados Americanos, en el que se analizó el golpe de Estado y la posterior destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo.