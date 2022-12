Defensa del hombre que quedó paralítico en Rocha cuestiona a Fiscalía y pide indemnización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes comenzó a sesionar la comisión investigadora del Senado que analiza la actuación del senador Charles Carrera durante su función en el Ministerio del Interior, en la Dirección Nacional de Secretaría, específicamente en el hecho en el que un hombre fue herido gravemente tras recibir un disparo que habría salido de la casa de un subcomisario de La Paloma, Rocha.

En la sesión de este lunes participó Víctor Hernández, el hombre que recibió el disparo, junto a un hermano y el abogado defensor, Roberto Ferreira. A la salida de la comparecencia, Ferreira cuestionó el trabajo realizado por la Justicia y la Fiscalía y exigió que el Ministerio del Interior indemnice a su defendido.

“Lo regular”, dijo el abogado, sería que el Estado reconociera lo que sucedió e indemnizar a la víctima, y apuntó que el Ministerio del Interior reconoce implícitamente los hechos al haberle iniciado un sumario administrativo a Marcos Martínez, subcomisario y señalado por haber disparado el arma, por omisión de asistencia y por la desaparición del arma.

El abogado también cuestiona a la Fiscalía General de la Nación, por entender que se apegan a que no se pudo comprobar de dónde provino la bala.

“Es cierto, no se ha probado, pero durante el curso de la investigación se probaron una cantidad de delitos, como la propia omisión de asistencia, encubrimiento y, sin embargo, no pasa nada. No hay una sola referencia del fiscal diciendo que este delito lo desestima por tal y tal cosa. Nada. Silencio”, cuestionó.

“El fiscal está más enfocado en criticarme a mí que en leer el expediente, porque no hay una sola referencia porque no se toman en cuenta la cantidad de delitos que ya he nombrado”, continuó.

La participación de Carrera

Ferreira señaló que uno de los temas centrales de la comisión giró en consultas de los senadores sobre la participación de Charles Carrera en el hecho. Según dijo, el por entonces jerarca del Ministerio del Interior se apersonó cuando Hernández estaba internado en el Hospital de Clínicas.



Ahí fue cuando se le ofreció la atención en el Hospital Policial. Consultado sobre por qué aceptaron el ofrecimiento, el hermano de la víctima puntualizó que se estaba en invierno y que a los días se iba a cortar la asistencia médica. “Se le estaba ofreciendo una rehabilitación”, remarcó y dijo que esta asistencia finalizó en 2016 cuando ellos presentaron la demanda civil.



Para el abogado, la participación de Carrera es “posterior” a los hechos, y que primero se debe observar la participación de los funcionarios que estaban en la casa y en la Comisaria.



“En primer lugar, decir que un funcionario policial no sabe distinguir el disparo de un arma de fuego de una bengala, es faltar el respeto a las autoridades policiales. Permitir que personas se retiren del lugar de los hechos porque la fiesta se celebra en la casa del subcomisario es faltarle el respeto a la víctima. Permitir que en la escena del crimen, probable escena del crimen, haya podido ingresar y salir gente a su antojo, ¿sobre esas bases se puede desarrollar una investigación seria?”, se preguntó.



El defensor remarcó que la participación de Carrera tiene que ver en cuanto a la atención hospitalaria que recibió su defendido, y que eso “ha movido a las diferentes fuerzas políticas” a generar esta comisión investigadora. “No nos engañemos, estamos aquí porque Charles Carrera fue quien participó”, dijo.



Ferreira echó por tierra que la ayuda de Carrera haya sido por “solidaridad”.



“Lo que haces habla más fuerte de lo que dijiste. Lo que hicieron posteriormente te demuestra claramente la intención. Si la intención es ser solidario, por qué cesó la solidaridad cuando vino la demanda civil”, dijo, y lamentó que “seguramente” la causa sea archivada.



Por su parte, el senador Jorge Gandini, integrante de la comisión, señaló que hay “lagunas y omisiones” importantes, y comentó que la comisión volverá a reunirse luego del receso parlamentario y que citará a Marcos Martínez, además de que se está a la espera de que la Justicia y Fiscalía envíen los expedientes.