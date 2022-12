Comisión investigadora no convocará a Charles Carrera hasta el 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy lunes sesionará la Comisión Especial del Senado que investiga la gestión de Charles Carrera, actual senador del Frente Amplio, por presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. En esta instancia se harán presentes en el Parlamento Víctor Hernández -quien resultó con lesiones gravísimas tras los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2012-acompañado por su hermano y el abogado de ambos Roberto Ferreira.

Según dijo el senador denunciante Jorge Gandini a El País, para la sesión de hoy no está convocado Charles Carrera y aseguró que no se le solicitará asistir en lo que resta del año. Por último, Gandini sostuvo que no va a ser de los primeros convocados en las sesiones de 2023.



El interés del nacionalista es que luego de los hermanos Hernández, sea citado el subcomisario Marcos Martínez, “que fue quien participó directamente en estos hechos”. En la sesión del pasado 1 de diciembre, el legislador solicitó que se hagan las gestiones para obtener algunos documentos que entiende “importante” que estén a disposición de la Comisión. En ese sentido, pidió que se solicite a la Fiscalía General de la Nación que remita la carpeta de investigación y las actuaciones realizadas por la Fiscalía relacionadas con Hernández y los hechos ocurridos en el departamento de Rocha en la madrugada del 11 de noviembre de 2012.

Del mismo modo, solicitó que se solicite a la Suprema Corte de Justicia la copia autenticada del expediente tramitado ante el Juzgado Letrado de 1° Turno en lo Penal de Rocha por el delito de lesiones gravísimas, y del tramitado ante el Juzgado Letrado de 6º Turno en lo Penal de Rocha, por un delito de falso testimonio a raíz del “no conocimiento” por parte de la entonces directora de Asuntos Internos, María Stella González, de su participación en la reunión que fuera grabada por Daniel Hernández y que luego se dio a conocer públicamente en el programa Santo y Seña. Según el legislador nacionalista, con esos documentos auténticos la comisión podrá hacer “consideraciones más profundas”.



Por otra parte en la Comisión, Gandini explicó que hay un “escenario de causas” que se están realizando en distintas sedes o ámbitos de la Justicia. Según detalló, en sede Civil hay una demanda por daños y perjuicios efectuada por los hermanos Hernández contra el Ministerio del Interior de octubre de 2016, abierta ante el Juzgado Letrado de 2° Turno en lo Contencioso Administrativo. Esa demanda se encuentra en su segunda instancia ante el Tribunal de Apelaciones con fallo de primera instancia favorable a Interior.

Por otra parte, en el ámbito administrativo se cursaron dos sumarios; uno mediante resolución ministerial, el 27 de diciembre de 2018 se sanciona al subcomisario Marcos Martínez, con suspensión en la función con privación de mitad de sueldos, por haber sido omiso ante la noticia -que se le había informado por otro funcionario policial- de la existencia de un presunto disparo y de quejidos de una persona cerca de la comisaría en La Paloma, Rocha.



El otro sumario es una resolución ministerial, con fecha 2 de abril de 2014, por el que se sanciona al mismo subcomisario Marcos Martínez, por el extravío de un rifle calibre 22, con 20 días de sanción económica en primera instancia, la cual según aseguró Gandini ante los legisladores fue reducida, por resolución del 22 de octubre de 2015.



A su vez, detalló que hay una investigación administrativa, con fecha del 22 de agosto, referente a las irregularidades de atención de los hermanos Hernández, en el Hospital Policial a pesar de que no son funcionarios policiales ni familiares, y además recibieron el monto de $ 22.000 mensuales en tickets de alimentación.