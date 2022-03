Decano de FADU tras altercado con Schipani: “No aceptaré ni estimularé el odio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días después de que el diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani anunciara que convocará a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura (FADU) de la Udelar, este escribió una extensa carta a los integrantes de la institución. “No aceptaré ni estimularé el odio como algo normal, liviano o divertido”, detalló.

El pasado jueves por la mañana, el diputado colorado compartió a través de las redes sociales que se había presentado en la facultad para presentar una nota donde solicitaba el retiro de un cartel a favor del “SÍ” a la derogación de 135 artículos de la LUC por violar el principio de laicidad.



“Lamentablemente Schipani no me esperó ni coordinó su visita”, detalló Danza en la carta. “Hubiera sido para mí un honor recibir en nuestra facultad a un diputado nacional, como ya lo he hecho en otras oportunidades con representantes de todos los partidos políticos. Hubiera querido recibir personalmente sus visiones del tema, sus críticas y sugerencias. Hubiera querido también cambiar ideas respetuosamente y ¿por qué no? rever también algunas de nuestras posturas si el buen diálogo y los argumentos lo ameritaban”, expresó Danza.

“Hubiera querido –y todos quienes me conocen saben que esto es así- conversar sobre nuestras perspectivas del momento y sobre el mejor camino para nuestro gran objetivo común: la educación pública. Así actuamos normalmente. Hubiera sido mi deseo recibirlo personalmente, explicitarle los criterios y principios de conducción universitaria que maneja nuestra facultad desde hace décadas, nuestra intención de mantener el clima universitario de respeto, de debate y de crecimiento académico e intelectual. También hubiera podido informarle que en algunas pocas horas el cartel sería retirado de la fachada de la facultad”, agregó.

El decano de Arquitectura manifestó que “tanto estudiantes como docentes y funcionarios, siempre que firmaran y se hicieran responsables de sus consignas” han encontrado en los espacios públicos del recinto “un espacio de visibilidad en donde compartir con la población sus ideas y posturas frente a las diversas problemáticas por las que ha atravesado nuestra sociedad”.



Luego expresó que se puede discutir si el método de expresión de colectivos y gremios puede modificarse. “Lo que no debemos hacer, querida comunidad FADU, es bajar el nivel de nuestra construcción democrática y universitaria. No debemos cambiar las prácticas del diálogo y el debate fraterno por la confrontación sorda y la invención de enemigos. No en el ámbito universitario. Ese camino solo nos conducirá a un empobrecimiento intelectual sin retorno”, manifestó.



“¿Deberemos prepararnos para una inexorable nueva realidad de agravios, descalificación y fractura?; ¿será el destino de la universidad ser una pieza más de esa performance de redes sociales tan distante del sentido de la construcción académica?; ¿tan rápido habremos olvidado la importancia de preservar los espacios de pensamiento y generación de conocimiento como real reservorio de ciencia y cultura?”, preguntó a modo de reflexión.



Finalmente, concluyó que como profesor seguirá “estimulando el libre pensamiento y la convivencia creativa y democrática”.