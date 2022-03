Retiran cartelería del Sí de Facultad de Arquitectura; decano aseguró que lo hace por "la veda" y no por pedido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un cartel rosado que dice “Vota Sí” en la fachada de la Facultad de Arquitectura motivó que la Corte Electoral resolviera contactar al rector de la Universidad de la República para pedir su retiro. Anoche, el decano Marcelo Danza aseguró que se dispuso levantarlo “por la veda” que rige desde hoy.

No fue el único caso que generó polémica, días antes en Twitter se habían viralizado imágenes de la Facultad de Derecho con un cartel similar. El tema fue analizado ayer en la tarde en la Corte Electoral, donde se expresó preocupación al respecto.



Concretamente se definió solicitar al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que retire la cartelería “porque el domingo los locales universitarios son electorales y de acuerdo a la ley no pueden tener ningún tipo de identificación”, dijo a El País el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

“Naturalmente, los funcionarios que van a reacondicionar los locales tienen la instrucción de tapar toda la cartelería que refiera al referéndum, pero si las autoridades de la Universidad toman la iniciativa facilitan la tarea”, explicó a El País.



Al mediodía de ayer, el diputado colorado Felipe Schipani presentó una nota al decano de la Facultad de Arquitectura para que se quitara el cartel, en el entendido de que “es proselitista” y viola el artículo 58 de la Constitución que prohíbe tal acción. “La Universidad es de todos y la financian todos los uruguayos”, señaló el legislador en la nota. En un video colgado en su cuenta de Twitter, añadió que en Arquitectura se instalarán 19 circuitos de votación el próximo domingo, por lo que “se lesionan garantías electorales”.

Consultado por El País sobre la carta del legislador colorado, el decano de Arquitectura dijo que la tomó “bien”. “Es la opinión y una solicitud del diputado nacional”, señaló. En tanto, afirmó que no recibió comunicación de la Corte, referida al pedido de retiro de la cartelería colgada al frente de la Facultad.



De todos modos, el decano dispuso que anoche fuera quitado el cartel por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Según dijo, la acción ya estaba prevista “por la veda”, que rige hasta el día de la elección y por la cual no se puede hacer propaganda a favor de ninguna de las opciones.



En tanto, Schipani aseguró que no cree que el cartel se levante por la veda. “Es un argumento para no dar el brazo a torcer y no admitir que se retira por el pedido que hicimos, al que la Corte se hizo eco”, dijo.