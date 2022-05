Darío Pérez trabaja para conformar nueva agrupación política en el Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdiputado del Frente Amplio Darío Pérez dijo este martes que está trabajando para conformar una agrupación política nueva dentro del Partido Nacional.

“Entiendo que tendría posibilidad de ir hacia algún lugar (político) que ya estuviera armado, pero yo no me sentiría bien, porque hay gente que hace muchos años que en esos grupos políticos viene bicicleteando y queriendo llegar a determinados lugares legítimamente, y (si) te aparece un 'Juan de afuera', es desagradable”, manifestó en conversación con el programa Mañana Viva (Radio Viva de Punta del Este).



Antes de reconocer que está conformando un nuevo espacio, el exlegislador había señalado en la entrevista que "en el caso que arranque, arrancaría con algo nuevo dentro del viejo tronco del Partido Nacional”, para “crear una nueva agrupación con sus características”.



“Durante todos estos años yo peleé por determinadas cosas, y el hecho de estar en el Partido Nacional no quiere decir que las deje”, aseguró.



Por otra parte, respecto a su visión del Frente Amplio, Pérez manifestó que en la última elección interna “hubo determinados cambios dentro de la conformación del Plenario y de la fuerza política que inclinaron la balanza en determinado sentido”, con mayorías del Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular (MPP). Esto hace que el órgano de decisión del FA “vaya en determinado sentido ideológico”, señaló.



“La concepción del poder que tienen el Partido Comunista y el MPP a mí me aleja más porque yo siempre fui y sigo siendo republicano”, aseveró.



Además, Pérez sostuvo que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, “eventualmente no va a poder con (la intendenta de Montevideo, Carolina) Cosse”, al enfrentarse en las elecciones internas para llegar a las nacionales.