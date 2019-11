Daniel Martínez apura la elección de su gabinete

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miércoles, unos minutos antes de la una de la tarde. Sentado en un sillón en el hall de entrada del hotel Esplendor en el Centro de Montevideo, Gustavo Leal miraba el celular en silencio. Después se paró y conversó un poco con Yamandú Orsi, intendente canario y flamante jefe de campaña de Daniel Martínez. En la vuelta también estaba el diputado Fernando Amado y el publicista Claudio Invernizzi, entre otros integrantes del comando del Frente Amplio.

Ya se sabe que Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, será ministro del Interior si Martínez es presidente. Pero este miércoles el candidato del Frente Amplio anunciaría otros tres eventuales ministros, en un intento por “dar certezas” y generar un hecho político para acortar distancias con su rival en el balotaje del domingo 24 de noviembre, Luis Lacalle Pou. Según la encuesta de Equipos que se conoció este martes, Lacalle aventaja a Martínez por 47% a 42%.

Lacalle ha anunciado tres ministros: Azucena Arbeleche en el Ministerio de Economía, Pablo Bartol en Desarrollo Social y Pablo Da Silveira en Educación. Pero en principio no avanzará en el resto del gabinete y, si gana, confirmará los demás ministros tras el 24 de noviembre. Uno de los nombres que maneja el candidato nacionalista es el de Ernesto Talvi como canciller, aunque el líder colorado duda respecto a esa posibilidad, según dijeron a El País fuentes de su partido.

Se abrió la puerta del hotel y apareció Mario Bergara. El expresidente del Banco Central será ministro de Economía si Martínez gana las elecciones, tal como adelantó El País este martes. De saco oscuro y camisa blanca, Bergara saludó a la exdirectora de Vivienda Lucía Etcheverry y a la diputada y exsubsecretaria de Salud Pública Cristina Lustemberg. Los tres formaron una ronda, sonrientes. Unos minutos después, Etcheverry sería presentada como futura ministra de Vivienda y Lustemberg de Desarrollo Social. En el comando frenteamplista también manejan los nombres del ministro Danilo Astori y la senadora Mónica Xavier para la Cancillería, según supo El País.

Bergara se sentó a firmar unos papeles. “Son acuerdos de la parte financiera de la campaña”, dijo enseguida. “Nosotros tenemos todo en regla”, afirmó, casi sin levantar la vista. Todavía estaba firmando los documentos cuando apareció Martínez, su compañera de fórmula Graciela Villar y el presidente del Frente Javier Miranda. Todos caminaron hasta una pequeña sala repleta de periodistas. Invernizzi dio directivas al grupo y Martínez se sentó en una mesa junto a Villar y los cuatro eventuales ministros.



El exintendente de Montevideo dijo que no quiere “demonizar a nadie” pero que hay un riesgo sobre el futuro del país y que haya “cinco años de conflictos”.



Y entonces anunció los primeros integrantes de un eventual gabinete frenteamplista: Etcheverry (“una compañera con muchísima experiencia en vivienda y un indiscutible compromiso social en el territorio”), Lustemberg (“una dirigente que ha tenido especial preocupación” en la primera infancia) y Bergara, “de reconocida trayectoria y solvencia”. Dijo que “es un equipo, no es la suma de un reparto político”, en una clara crítica a la coalición opositora.

Daniel Martínez con parte de su eventual equipo de gobierno. Foto: Fernando Ponzzetto

Lustemberg, la eventual ministra de Desarrollo Social, admitió que no tiene "ningún problema" en debatir con Bartol, el referente de Lacalle para el Mides, o "con cualquiera que esté designado a las políticas sociales”. De hecho, en el Frente están interesados en concretar debates entre los aspirantes a ministros.



A su turno, Bergara criticó a la coalición liderada por Lacalle Pou porque afirmó que “es irresponsable hacer una especie de coalición virtual en donde el tema de la seguridad social ni se mencione”, en referencia al acuerdo opositor. “Eso es lo que acaba de hacer esta coalición de cúpulas, donde en 13 puntos largos y 40 y pico de páginas no se le dice absolutamente nada sobre este tema que es central”, afirmó.



Pero el senador electo por Fuerza Renovadora se equivocó en su primera aparición pública como eventual ministro. El periodista Martín Tocar de El Observador le recordó que el documento firmado por los partidos de la oposición sí mencionaba a la seguridad social. Bergara se sorprendió: “Sí, eso no estaba mencionado en el borrador, quizá yo hice referencia a eso”, respondió, en alusión a que se había basado en la primera versión del “acuerdo multicolor”, que se había filtrado a fines de la semana pasada.



Pero la verdad es que la seguridad social aparece en el noveno capítulo, tanto del borrador como del documento definitivo. Allí se plantea “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y apoyo político”. Más tarde Bergara admitió en su cuenta de Twitter que se había equivocado: “Si bien no cambia los conceptos vertidos con respecto al tratamiento del tema, me disculpo por esa omisión”.

El gabinete de Daniel Martínez El candidato frenteamplista Daniel Martínez ya ha anunciado cuatro de sus eventuales ministros, si logra vencer a su rival del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Mario Bergara irá al Ministerio de Economía, Gustavo Leal al Ministerio del Interior, Lucía Etcheverry al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al tiempo que Cristina Lustemberg será ministra de Desarrollo Social.



MARIO BERGARA Ministro de Economía Presidió el Banco Central, fue ministro y subsecretario de Economía. Este año formó su espacio Fuerza Renovadora.

GUSTAVO LEAL Ministro del Interior Es sociólogo y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Dirigió los operativos Mirador.

CRISTINA LUSTEMBERG Ministra de Desarrollo Social Es médica, integró la 711 de Raúl Sendic y el año pasado creó PAR, su sector. Es diputada y fue subsecretaria de Salud.

Lucía etcheverry Ministra de Vivienda Es asistente social y milita en el MPP. Fue directora de Vivienda y hoy es directora de Obras en la Intendencia de Canelones.

El gabinete de Luis Lacalle Pou El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou anunció tiempo atrás los nombres de tres de sus ministros, pero también afirmó que, si gana, el resto de los cargos se conocerán después del balotaje, tras una negociación con sus socios de la coalición. Azucena Arbeleche irá al Ministerio de Economía, Pablo Da Silveira al Ministerio de Educación y Cultura y por último Pablo Bartol sería el ministro de Desarrollo Social.

AZUCENA ARBELECHE Ministra de Economía Integró la Unidad de Gestión de Deuda del MEF (2005 a 2014). Antes estuvo en la Asesoría Macroeconómica.

PABLO DA SILVEIRA Ministro de Educación y Cultura Es doctor en Filosofía en la Universidad de Lovaina, profesor en la Universidad Católica y coordinador programático blanco.