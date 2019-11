Astori: sería una "contradicción" pedir a los privados que inviertan y subir impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el ministro de Economía y senador electo, Danilo Astori, señaló que el documento presentado ayer por la oposición, que condensa las propuestas del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente "es una declaración de buenas intenciones, en ningún punto se dice cómo se va a hacer lo que se propone".

En diálogo con el programa Puntos de Vista de Radio Uruguay Astori repasó algunos de los puntos referidos a la economía, dijo por qué no debatió con el exprecandidato colorado Ernesto Talvi y si se le propuso el cargo de Canciller en caso de que Daniel Martínez obtenga la Presidencia de la República el próximo 24 de noviembre.

Astori se focalizó en el primer capítulo del documento firmado por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente).



El capítulo del texto al que hace referencia se titula "Un gobierno con las cuentas en orden", el cual comienza planteando que "los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron". Al respecto, Astori dijo que "ahí se comienza a ver claramente ya la diferencia sustancial que existe entre las dos visiones, no solo por las cuentas".



"Discrepamos prácticamente con todo lo dicho allí, salvo con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, que lo compartimos, pero no aceptamos de ninguna manera que se haya desperdiciado lo que el documento llama abundancia", agregó el ministro de Economía.



"Entendemos que lo que hizo el Frente Amplio durante estos quince años de gobierno fue lo que no se hizo antes, y es desde las políticas públicas, dedicar un volumen de recursos importante a mejorar las condiciones de vida de la población".



Enfatizó que "todo lo que está dicho en esa introducción no obedece a la realidad económica del país" y remarcó que "esto es hacer un relato que no tiene nada que ver con la realidad y que solo se explica por razones electorales".



Respecto al análisis económico del país, dijo que "el deterioro de la situación" de Argentina y Brasil "aparece totalmente ignorada en el documento de la oposición, como si no fuéramos vecinos". Agregó que "todo eso Uruguay lo evitó con políticas públicas" y su situación "es incomparable" a la de estos dos países, "y eso no existe en el documento", subrayó.



Uno de los puntos que generó más polémica en esta campaña es sobre la eventual suba de tarifas que pueda existir en el próximo período de gobierno. Al respecto, Astori manifestó: "No debería haber aumento de carga impositiva. Hemos llegado a un límite que no es conveniente trascender, de ninguna especie, sobre todo porque sería una contradicción flagrante estar pidiendo al sector privado más inversión y al mismo tiempo ponerle más impuestos".



Por otro lado, Astori se refirió al debate que iba a mantener con Talvi, pero que finalmente no se concretó. Subrayó que la decisión la tomó sin "ningún límite al respecto", en referencia a que se había señalado que el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU) le habían prohibido debatir.



En tanto, apuntó contra el colorado al decir que "no estaba con una actitud recomendable para tener un debate sereno, tranquilo, profundo y útil" sino que "estaba como desconcertado por una reversión de la tendencia de apoyo que había tenido hasta ese momento" y señaló: "Hasta el momento que yo estuve comentando él venía en ascenso, y luego empezó una trayectoria descendente muy importante, lo cual me parece que lo descolocó un poco".



Consultado sobre si Martínez le ofreció la Cancillería en caso de que resulte electo presidente, Astori sostuvo que "no" han conversado "en absoluto" sobre este tema. Frente a la repregunta de si "aceptaría", dijo que "no está ni aprobada, ni descartada" esa propuesta. Respecto a si "le gustaría" ocupar ese cargo, respondió que "no" quiere opinar al respecto "antes de que el candidato tome una decisión", pero acotó que los asuntos internacionales son "uno" de los temas que "más" le preocupa, "pero no porque ahora esté esta posibilidad, me preocupó toda la vida", puntualizó.

Respecto a a la elección del economista Mario Bergara como su futuro ministro de Economía, Astori había dicho en una conferencia de prensa en San José: "Ha sido una excelente decisión de nuestro candidato. Mario Bergara es un profesional de alto nivel y al mismo tiempo una persona con experiencia política larga".