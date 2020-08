Daniel Martínez y Álvaro Villar dispuestos a reunión con Lacalle; Carolina Cosse duda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los candidatos frenteamplistas a la Intendencia de Montevideo (IMM) Daniel Martínez y Álvaro Villar están dispuestos a reunirse juntos con el presidente Luis Lacalle Pou, mientras que Carolina Cosse -también candidata por el oficialismo- si bien está dispuesta a dialogar, cree que debería ser la Departamental del Frente Amplio quien decida si aceptar o no la propuesta del mandatario.

El viernes pasado Álvaro Villar solicitó formalmente una reunión con Lacalle Pou dado que el mandatario ha mantenido encuentros con varios candidatos nacionalistas y de la coalición, principalmente con Laura Raffo. Ante la solicitud el presidente propuso reunirse con los tres candidatos frenteamplistas al mismo tiempo.



Alejo Umpiérrez de Rocha, Carol Aviaga de Lavalleja, Amin Niffouri de Canelones y Carlos Albisu de Salto, han visitado en el último tiempo la Torre Ejecutiva donde funciona la casa de gobierno. Todos ellos del Partido Nacional, o que integran la coalición a nivel nacional. Todos ellos aspiran a ganar la elección municipal en setiembre. Todos ellos han tenido una o más reuniones con el presidente de la República en las últimas semanas.



Si bien Villar, Daniel Martínez y Carolina Cosse aún no respondieron a la invitación presidencial cada uno ha hecho conocer su valoración de ella.



Villar dijo a Telemundo que “es muy bueno que el presidente haya aceptado la solicitud porque yo estoy convencido que acá no hay grieta”. En ese sentido, opinó que “acá tenemos una tolerancia en la forma de trabajar, de pensar entre todos los uruguayos. Acá podemos discutir, podemos debatir, podemos tener ideas diferentes, pero nos juntamos para construir, para cambiar las cosas. Así que yo lo que quiero es reunirme con el presidente para hablar de lo que va a ser un gobierno departamental de diálogo, de negociación con todos”.



Por su parte, Martínez también se mostró dispuesto a la reunión. “Todo lo que sea defensa de la institucionalidad y de las reglas de juego democráticas va a contar con todo mi apoyo”, dijo mientras recorría algunas zonas del departamento. “Me parece bárbaro ir los tres a conversar sobre un futuro eventual gobierno departamental del Frente Amplio. Con respeto a la institucionalidad, intentar trabajar pensando siempre en la gente y no tanto en los partidos políticos me va a encontrar juntos, así que me parece perfecto” reunirnos sostuvo.



Además Martínez comentó que mañana los tres candidatos del oficialismo departamental se encontrarán y allí hablarán del asunto.

Reticencia.

La que mostró más dudas acerca de la conveniencia del encuentro fue Carolina Cosse, aunque se mostró dispuesta al diálogo.



“Yo no tengo problema en reunirme con Lacalle Pou. Creo que el diálogo es muy importante. Y si soy electa intendenta inmediatamente voy a pedir una reunión con el presidente y con varios ministros para coordinar acciones sobre muchas cosas”, dijo la candidata a El País.



No obstante, comentó que “en este caso en particular, lo que me genera dudas, es el aspecto jurídico e institucional porque no sé si corresponde que la institución Presidencia participe de la campaña electoral. Como hay aspectos jurídicos e institucionales que me hacen plantearme alguna duda, incluso para proteger la institución Presidencia de la República, porque hay que proteger el republicanismo, quisiera que este tema lo tomara la Departamental del Frente Amplio y lo analizara en profundidad. Pero yo soy la primera en la fila para dialogar”.