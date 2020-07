Goldman dijo que Partido Digital lo escrachó y que dinero debería ser "una indemnización"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Digital emitió en la mañana de ayer un comunicado para anunciar la expulsión de Daniel Goldman, quien fue candidato por el partido a la Presidencia en las pasadas elecciones, por quedarse con dinero correspondiente a los votos obtenidos. "Nunca hubo una intención de no dar ese dinero, (pero) dados los últimos acontecimientos yo creo que hasta tendrían que emitir una carta de disculpas hacia mí y esta plata tomarla como una indemnización a mi persona porque me han escrachado en las redes", indicó.

Goldman aseguró que actualmente se encuentra "económicamente en una situación compleja" y agregó: "Me quedé sin giro, en este momento tengo que pensar si le doy de comer a mis hijos o si acepto amenazas de gente que aparentemente no tiene ninguna empatía, ninguna humanidad y le falta un montón de gratitud. Yo todo lo hice por un Uruguay mejor", expresó en el programa radial Punto de Encuentro (970 Universal).

El ex candidato presidencial expresó que lo que actualmente le reclama el partido son $ 250.000, que no implican "de ninguna manera un robo". "Sí es una plata que gracias a ella yo no quedé escrachado en el piso sin posibilidad de poder darle de comer a mis hijos y así debió ser debatido en "Mi voz" por todos los que son convencionales", dijo.

Goldman indicó que antes del inicio de la campaña electoral desde el Partido Digital le pidieron en dos oportunidades que formara parte y fuera la figura a candidatizarse como presidente. "'Tenés una imagen intachable', me dijeron, mirá qué ironía", expresó.

El ex integrante del partido explicó que aunque él en un comienzo no se sentía listo para enfrentar un desafío de esa magnitud, ya que 2018 había sido un año "económicamente complicado" y 2019 lo estaba remontando "a fuerza de voluntad", finalmente aceptó la invitación porque creía en el proyecto que se ofrecía.

Sin embargo iniciar la campaña, explicó, lo llevó a tener que dar un compromiso del 100% de su tiempo, lo que impedía que pudiera empezar nuevos proyectos personales. "Estuve dedicado full time con un compromiso tremendo, eso me generó un desgaste familiar y económico tremendo que yo pensé que lo lograba remar, cuesta arriba pero que lo lograba", dijo y explicó que finalmente no fue así.

Finalmente, Goldman indicó que el contrato al que se hace referencia y por el cual él quedaba comprometido a devolver todos los ingresos que le llegaran producto de los votos obtenidos, los vio "en la noche, todo sudado, después de haber estado horas repartiendo listas". De todas maneras, aseguró que nunca lo aceptó en su totalidad y que así se lo hizo saber al partido.