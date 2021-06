Da Silva respondió a "autocrítica" de Astori por Gas Sayago: "Llegan US$ 200 millones tarde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Sebastián Da Silva respondió este miércoles a la autocrítica del ex ministro de Economía, Danilo Astori sobre la conveniencia de realizar la regasificadora de Gas Sayago y aseguró que "llegan 200 millones de dólares tarde".

"A nosotros nos sorprende cómo alguien, cinco años después, cuando le pasaron US$ 230 millones entre las patas, porque él era responsable, era autoridad, vicepresidente o ministro de Economía, hoy frente a los hechos que son de público conocimiento tenga esta autocrítica", indicó Da Silva en rueda de prensa.



El senador consideró además que las obras realizadas durante los gobiernos del Frente Amplio fueron "innecesarias, mal diseñadas, peor ejecutadas y con un olor a corrupción que vamos a investigar", expresó.



En referencia a la investigación por Gas Sayago, Da Silva indicó que se continuará porque se busca que "la Justicia despeje esta barbaridad de haber puesto en un rinconcito del Río de la Plata US$ 230 millones".



Respecto a la confusión de ingresar una "membresía Pianc" como "membresía Piano", el legislador expresó: "Es una pavada discutir una letra en una auditoría".



"Todo el Frente Amplio tiene que hacerse responsable, acá no hay algunos culpables y otros que criticaron la obra. Basta con ir a los archivos y darse cuenta que esta es una obra del Frente Amplio en su totalidad", agregó.



En la tarde de ayer, el ex ministro Astori consideró que el desarrollo de la planta regasificadora "fue un error grande, importante".



"Ni siquiera pudieron parar a tiempo" el proyecto que "no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad futura, porque estaba transformada profundamente la matriz energética a favor de la energía eléctrica y no del gas natural", indicó.