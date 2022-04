Da Silva a Orsi: "Me va a empezar a conocer" tras "componenda oscura" similar a House of Cards

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del revés político que sufrieron los blancos en Canelones tras el voto del edil nacionalista Juan López que dio luz verde al fideicomiso para obras en el departamento, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva anunció que contratará a expertos para hacer un "seguimiento" de cómo se van a utilizar esos recursos. "Me va a empezar a conocer", le advirtió Da Silva al intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

"La molestia es con (Yamandú) Orsi. Por eso, contratamos dos abogados administrativistas y un ingeniero civil para hacerle un seguimiento muy detenido del destino de esos US$ 44 millones, que no quede en licuar presupuesto de la intendencia", declaró este viernes de mañana a Doble Click (Del Sol). Puntualizó, luego, que esas contrataciones serán con los recursos que cuenta como senador de la República.

Los profesionales trabajarán en "cada licitación que debería salir". "Los voy a llamar, van a tener que revisar el llamado a licitación, la adjudicación, el expertise de la empresa adjudicataria. Todo eso", dijo.



"Ver abogados administrativistas y pagarles por hora el tiempo que les lleve estudiar una licitación y después la adjudicación son recursos que cualquier senador tiene", manifestó.



Consultado sobre por qué da este paso, el senador retrucó: "Por el dinero, porque soy un hombre de palabra. La palabra es un sacramento de vida para mí". Llamó a que la política sea "transparente". "No es un toma y daca. Venís, te pongo un farolito, esto, lo otro, que no quede claro. Es plata de la gente", remarcó.



Luego planteó que da este paso porque le "indigna" lo que llamó una "componenda oscura" que "podría tener mucho de 'House of Cards' pero no tiene nada de política que nosotros defendemos y queremos".



"Orsi es muy, pero muy inteligente a la hora de hablar en los medios. Hablar de diálogo, de hacerse el aperturista y por atrás frotar la chaira y reírse de cualquier diálogo institucional, bueno, me va a empezar a conocer", desafió.



Respecto a qué se refería puntualmente con el final de su expresión, retrucó: "Contratando dos de los mejores abogados administrativistas para verle cada una de las licitaciones, el destino de ese dinero. ¿Por qué? Asumí que lo tengo que hacer yo".

Aludiendo a los reclamos que el edil pidió a cambio de su voto, Da Silva lanzó: "¿Qué pidió coherente? 'Yo quiero obras para los municipios blancos y mejoren mi barrio. ¿Cuál es la coherencia ahí? No puedo entender cómo no hay una investigación sobre el fondo del asunto: qué se va a hacer con los US$ 44 millones". Planteó que "lo único que le preocupa a Orsi es la plata".



Respecto a la negociación que alcanzó el edil con la Intendencia de Canelones, aseguró: "Forma parte de las novelas de Netflix, no forma del proceder honorable que se tiene que tener en política". Esto porque indicó que López "negoció en secreto con el intendente, le pide cosas a cambio incomprobables (...)".



El edil dijo en las últimas horas: "No sé si mañana no amanezco boyando en el arroyo Las Piedras", por su actuación. Da Silva retrucó: "López no está acostumbrado a que lo maltraten en las redes sociales. Si es por eso, yo tengo que estar con guardias de seguridad. Que se quede tranquilo, López".



Da Silva había indicado que el voto de López fue "comprado" por parte de las autoridades de la comuna canaria, y catalogó al edil de "pobre diablo".