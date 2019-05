En cuatro ciudades objetan el trazado del tren para UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trazado de la vía férrea que permitirá a UPM trasladar su producción de celulosa desde Paso de los Toros (Tacuarembó) al puerto de Montevideo sigue generando la resistencia de los vecinos que denuncian el impacto que tendrá el paso del tren al transitar por centros poblados.

Mientras los vecinos de Sarandí Grande (Florida) aguardan si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprueba un proyecto de bypass para que el tren no divida en dos la ciudad, ciudadanos de esa localidad promueven la recolección de firmas y la propuesta ya comenzó a replicarse en otras ciudades.



En Durazno, en Florida (ciudad) y en la localidad de 25 de Mayo (Florida), los vecinos también decidieron salir a las calles a juntar firmas para presentarlas ante la Junta Departamental de cada departamento para que se reconsidere el trazado.



Se trata de una herramienta del “instituto de gobierno directo” establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República que establece que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad “tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del gobierno departamental en asuntos de dicha jurisdicción”, informó a El País, el abogado Eduardo Lust Hitta.



El profesional señaló que en Sarandí Grande, Florida y 25 de Mayo aún sigue la recolección de firmas, al tiempo que esta semana se comenzará en la ciudad de Durazno. Según el último censo realizado en 2011, en Florida viven 33.640 personas, en Sarandí Grande 6.130, en 25 de Mayo 1.852 y en Durazno 34. 372.



Paralelamente los vecinos de Progreso en Canelones comenzarán con la recolección de firmas a partir del próximo 18 de mayo. Además, la idea también será replicada por municipios de Montevideo. Según informaron a El País en el movimiento Por el costado de la vía, vecinos de varios municipios evalúan adherirse a propuestas de este tipo para que el tren no atraviese la capital del país. Lust dijo a El País que “indudablemente los intendentes están alineados” a la propuesta planteada desde el Poder Ejecutivo pero que sin embargo su rol en el proceso es fundamental.



De acuerdo a la información del propio MTOP, en una primera etapa habrá siete frecuencias diarias de ida y vuelta con trenes desde Paso de los Toros a Montevideo. En los mismos la multinacional trasladará no solo la producción de celulosa sino también varios tipos de químicos. El gobierno ya comenzó con la etapa de expropiación de terrenos.