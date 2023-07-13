Cruce entre oficialismo y oposición por basura en Montevideo; hay zonas afectadas por falta de camiones

Redacción El País

El debate por la basura en Montevideo volvió a cobrar fuerza en los últimos días a raíz de reclamos de algunos vecinos, principalmente del municipio CH y luego esos planteos fueron amplificados debido a que su alcaldesa, Matilde Antía, del Partido Nacional, arremetió contra la Intendencia de Montevideo (IMM).

“La recolección de residuos es de la IMM, lo que hacemos nosotros es apoyar. Los vecinos reclaman, bien reclamado, y nosotros tenemos que dar algunas respuestas si la IMM no las da”, dijo Antía en diálogo con Telemundo (Teledoce). “A nosotros nos da la impresión de que la IMM está atendiendo otros temas que no son de competencia departamental como la sequía y el agua, descuidando temas completamente departamentales como la recolección de residuos”, añadió.

Además, dijo que su municipio -que abarca barrios como Pocitos, Punta Carretas y La Blanqueada, entre otros- está “invirtiendo mucho dinero en servicios” de limpieza por la “insuficiencia” de la comuna, principalmente alrededor de los contenedores.

Pero no sólo desde el CH cuestionan el estado actual de la recolección de basura. La también nacionalista Mercedes Ruiz, alcaldesa del municipio E -que incluye barrios como Carrasco, Punta Gorda y Malvín-, salió al cruce de la gestión de la frenteamplista Carolina Cosse. “Los contenedores de basura están totalmente detonados”, dijo en diálogo con el mismo informativo y apuntó que “el municipio está invirtiendo unos recursos altísimos para la limpieza alrededor de los contenedores”, pese a que no es de su competencia, porque “la IMM no lo hace”.

En este sentido, dijo que si esa tarea no la hiciera el municipio, estarían “inundados de basura”.

¿Qué respondió Cosse sobre la recolección de basura?

La intendenta de Montevideo fue consultada este jueves al respecto de los reclamos y en rueda de prensa dijo que “hay algunos aspectos” a tener en cuenta, como que se está “haciendo una obra importante en 21 de setiembre", lo que “implica que varios contenedores sean movidos”, aunque agregó que “en las perpendiculares” a esa avenida, “para contrarrestar esos movimientos”, se pusieron más. En definitiva, “ha habido un cambio en el mapa de contenedores producto de la obra”.

“Al mismo tiempo”, dijo Cosse, se está “haciendo recolección diaria porque en varias zonas de Pocitos” fue donde se instalaron los contenedores nuevos y donde se están usando los nuevos camiones. Por tanto, “le estamos pidiendo a los vecinos que saquen los residuos a partir de las 7 de la tarde, así la ventana de tiempo que están los residuos en el contenedor es lo más chico posible”.

Esto, porque “el hurgado en la ciudad ha aumentado muchísimo porque la gente en situación de calle ha aumentado muchísimo”, agregó, y reiteró que, de ver residuos alrededor del contenedor, es necesario mandar un mensaje de WhatsApp al 092 250 260 para que los motocarros concurran y despejen el área.

Por su parte, el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Claudio Visillac, dijo a El País que también hay un problema con los camiones que se encargan de levantar la basura. Es que, según dijo, habitualmente hay unos cinco fuera de servicio por reparaciones, pero esta semana en esa situación hay 14.

“Eso resiente la salida de camiones en los turnos vespertinos y nocturnos, generando que se tengan que priorizar zonas”, lo que provoca que en algunas no se pase durante algunos días, explicó. De todas formas, afirmó que en Montevideo “el 90% de los contenedores” son “levantados” en fecha.

Además, dijo en los próximos días “están ingresando 12 camiones nuevos, de los cuales cuatro ya van a estar en circulación” a la brevedad. Por tanto, interpretó que “la situación en pocos días va a estar totalmente solucionada”.

Visillac dijo entender el reclamo de las alcaldesas, aunque aseguró: “No comparto el tono”. Y apuntó principalmente a la alcaldesa del municipio E, a quien llamó a “enfocarse en la limpieza de las bocas de tormenta” y en “el desastre del barrido de los cordones”, que “deja mucho que desear”.

Adeom reconoce que hay zonas afectadas y que faltan camiones

El País consultó también a la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, Valeria Ripoll, quien afirmó que “algunas cosas no son como las plantean las alcaldesas”, y apuntó directamente contra Antía, quien “ya en su momento había sacado un video que fue totalmente equivocado en cuanto a cómo funciona la recolección” de la basura.

Ripoll habla de un video publicado en mayo, en el que la alcaldesa del CH criticó que el camión de la IMM había vaciado el contenedor pero no había limpiado alrededor. “El camión que vacía el contenedor no es el que limpia alrededor del contenedor cuando hay basurales”, recordó Ripoll, que añadió que hay un servicio especial para ello.

Además, la secretaria general de Adeom dijo que “puede ser que algunas zonas de los municipios” estén afectadas por problemas con la recolección de la basura, pero “no es verdad” que eso ocurra en todo el territorio del CH y el E, ni tampoco que sea únicamente en esa zona de Montevideo.

Reconoció que hay problemas en “algunas cuadras” vinculado a “una baja disponibilidad de camiones porque hay una alta cantidad de roturas”, y para su solución se está “a la espera de que lleguen camiones nuevos” porque “se necesitan”.

