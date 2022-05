Ante críticas, Lacalle dijo que Mes del Soldado "no debería ser contrapuesto" con el de la Memoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado en conferencia de prensa sobre las críticas de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos hacia el Mes del soldado, que se celebra este mes de mayo, cuando también se conmemora el Mes de la memoria. “No debería ser contrapuesto. Se supone que estamos buscando la pacificación nacional, ¿o no?”, sostuvo el mandatario.

“Yo no creo que sea en contra de”, afirmó el presidente. “Los familiares de los detenidos desaparecidos, legítimamente, afectivamente siguen su búsqueda, siguen su esfuerzo, y en este caso es el Mes del soldado, que nada tiene que ver para enfrentar al país”, sostuvo.



Días atrás, con la presencia del ministro de Defensa, Javier García, se hizo el lanzamiento del Mes del soldado. El jerarca también anunció un proyecto de ley para formalizar el 24 de mayo como "Día del soldado oriental".



Hoy más temprano, la integrante de Familiares, Elena Zafaroni, expresó en conferencia de prensa que todos en la organización sintieron falta de respeto y la “agresión a esta lucha” ante la idea de “hacer el Mes del soldado en el Mes de la memoria del terrorismo de Estado”. “El mes de mayo es el Mes de la memoria, y lo va a establecer así la sociedad que es la que establece la fecha”, concluyó.

“Creo que si hay algo que hemos tratado de hacer en estos años de gobierno es no dividir al país, es no cambiar una mitad del país por otra”, señaló, por su parte, Luis Lacalle Pou.



Al respecto del compromiso del gobierno en la búsqueda de los desaparecidos, el presidente sostuvo: “Nosotros hemos colaborado en todo lo posible, todos los documentos (a los que) hemos accedido los hemos enviado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo han tenido Familiares, hemos publicado los documentos, no mantenemos secretismo. Todas las pruebas o información que se aporte va a ir directamente a los involucrados para poder esclarecer las situaciones que tienen que ser esclarecidas”.