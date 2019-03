Crisis en el Partido de la Gente por salida de Guillermo Facello y Gustavo Zubía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido de la Gente atraviesa una profunda crisis interna luego de que la colectividad resolviera alejar de sus filas al diputado Guillermo Facello y con ello también al exfiscal Gustavo Zubía, quien integra su agrupación.

Es que mientras el partido que lidera el empresario Edgardo Novick mueve todas sus piezas en busca de alianzas que le permitan una nueva fórmula de concertación de cara a las elecciones departamentales, en la colectividad política se viven momentos de tensión.

Facello y Zubía se alejarán en estas horas del Partido de la Gente, por diferencias en la conducción de la fuerza política. Cobra relevancia ahora su posible vinculación con el Partido Colorado, donde no están muy de acuerdo con ello porque se cuestiona el proceder ético del legislador.

RELACIONADAS Novick: "La gente quiere que nos juntemos, la gente quiere que haya una Concertación" By Guillermo Lorenzo Novick: "La gente quiere que nos juntemos, la gente quiere que haya una Concertación" Novick: "La gente quiere que nos juntemos, la gente quiere que haya una Concertación" Novick sobre Zubía y Facello: "La intención de ellos es volver al Partido Colorado" By Guillermo Lorenzo Novick sobre Zubía y Facello: "La intención de ellos es volver al Partido Colorado" Novick sobre Zubía y Facello: "La intención de ellos es volver al Partido Colorado"

Esta situación en el partido de Novick es la consecuencia del malestar que ganó el precandidato presidencial cuando se enteró que Facello y la lista 12.000 pensaban presentar a Zubía como precandidato -una idea que se acuña al menos desde octubre pasado- pero no para disputarle el liderazgo al empresario sino para “fortalecer al partido” al constatar su estancamiento en las encuestas, dijeron a El País fuentes políticas y legislativas. Una vez concretada su salida del partido de Novick, lo que han decidido en consulta con dirigentes de todo el país de la lista 12.000, seguramente entablarán negociaciones formales para sumarse al Partido Colorado, indicaron a El País los informantes.

Si bien el diputado Facello ha iniciado contactos para volver a afiliar a su agrupación al Partido Colorado, del que se alejó a fines de 2014 para apoyar a Novick en la creación de su partido, no es necesario el registro formal para poder impulsar una precandidatura presidencial o apoyar alguna de las ya existentes. Facello ha conversado con dirigentes de Batllistas (del precandidato Julio María Sanguinetti) y de Uruguay Batllista (de José Amorín) pero nada formal. Según supo El País, también mantuvo encuentros con dirigentes vinculados al precandidato blanco Juan Sartori (ver nota principal).

Adrián Peña, secretario general colorado en ejercicio (presentó renuncia en diciembre pero aún no se le ha aceptado) explicó a El País que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado “puede negarle la nueva afiliación a Facello”, pero que la carta orgánica no le impide ser candidato tanto a él como a Zubía. “En este momento el partido está dividido y hay mucha gente dolida con la ida de Facello en 2014”, dijo Peña. “Ahora tiene problemas en el partido de Novick, las encuestas le dan mal y quiere venir para acá. Esta actitud no es ética, no es correcta. Gente de este tipo uno quisiera que no estuviera en el partido”, opinó el legislador.

Más temprano, Novick afirmó: “En mi vida me han pasado muchas cosas, me he caído y me he vuelto a levantar”. El empresario descartó que el cese de Facello como vicepresidente del partido haya estado vinculado al anuncio de Zubía de presentarse como una nueva opción en la fuerza. “El tema nuestro fue el caso del diputado Facello que tuvo conversaciones sin decirlo con otros partidos políticos”, disparó.

Concertación

Ayer al mediodía en el Edificio anexo al Parlamento, el CEN colorado se reunió con Novick en busca de nuevas alianzas para una eventual concertación hacia las elecciones departamentales. Al término del encuentro, Novick señaló a la prensa que “la gente quiere que nos juntemos, la gente quiere que haya una concertación para trabajar mucho en muchas partes, muchos departamentos, sobre todo, puede ser Montevideo, puede ser Canelones y pueden ser otros”, apuntó. Novick dijo que “jamás” se planteó resignar su candidatura a las elecciones nacionales para disputar las departamentales.