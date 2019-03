Novick sobre Zubía y Facello: "La intención de ellos es volver al Partido Colorado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario y líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, habló este lunes sobre la interna del partido tras destituir al legislador Guillermo Facello de la vicepresidencia de esa colectividad y de la posible precandidatura de Gustavo Zubía.

“Cada vez que me pasa algo de esto me multiplico, me da más fuerza, me da más ganas”, dijo Novick entrevistado en Informativo Sarandí (690) e indicó: "No hay duda que la intención de ellos (Zubía y Facello) es volver al Partido Colorado".

Sobre Facello, que fue destituido el pasado viernes, Novick indicó que esa decisión se tomó "porque se le perdió la confianza".



Según dijo el empresario, Facello tuvo reiteradas reuniones con diversos diversos partidos políticos. "Nosotros lo consultamos personalmente y confirmó que había tenido esas reuniones, reuniones de negociaciones, entonces nosotros creíamos que un vicepresidente de un partido no podía estar reuniéndose para negociar con otros partidos políticos", sostuvo.



Por su parte Facello negó este viernes a ese mismo medio que haya tenido varias reuniones con varios partidos políticos. "Él (Novick) dice 'múltiples reuniones con múltiples colectividades políticas´, otra falsedad enorme puesto que nunca fui a conversar con ninguna colectividad política", dijo Facello y sostuvo que lo que sí hubo fueron "visitas o llamados de compañeros legisladores del Partido Colorado, salvo del sector del economista (Ernesto) Talvi, para hablar de temas políticos".



Facello dijo que Novick "tuvo varias conversaciones con Tabaré Viera, donde Viera le planteaba que analizara la posibilidad de integrarse al Partido Colorado en un acuerdo electoral con el Partido de la Gente".



Por otra parte, Novick también se refirió a la posibilidad de una posible precandidatura de Gustavo Zubía.



"Si él (Zubía) tiene ganas de ser precandidato en algún partido y si no se pone de acuerdo con el Partido Colorado y quiere ser candidato dentro del Partido de la Gente es de orden que presente la intención, nos comunique y se tramitará para que sea candidato!, sostuvo el líder del Partido de la Gente.



En ese sentido Novick sostuvo que cree en las elecciones internas. "Yo creo en las elecciones internas, es democrático y es bueno. Es más, sería bueno para el Partido de la Gente que haya elecciones internas porque puede movilizar al partido", indicó.



