Creaciones, cambios y reformas de la Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas es, como el nombre lo dice, una norma presupuestal, pero en todos los proyectos que el sistema político discute año a año hay artículos que no tienen que ver necesariamente con dinero, partidas o refuerzos de recursos -aunque se trate de iniciativas que de algún modo tengan que financiarse.

Y, como con el resto de los asuntos que estarán incluidos en el articulado de este año -que tiene al Ejecutivo en polémica con la coalición en torno a si hay o no margen para aumento de gasto- en el oficialismo ya es tema de conversación qué propuestas presentarán los partidos, y su viabilidad.



Algunas ya fueron anunciadas públicamente. Uno de los primeros en hacerlo fue Cabildo Abierto, que planteó reformar el sistema de ascensos en el Ministerio del Interior, de manera de limitar la discrecionalidad y favorecer la antigüedad de los funcionarios.



“Ese es el principal punto, porque si no los policías no tienen motivación en la carrera”, señaló en ese sentido el diputado Álvaro Perrone en diálogo con El País. “(Hay que) volver al viejo sistema de antigüedad, concurso y selección, que indudablemente es necesario en un cuerpo jerarquizado como es el policial y que en los últimos tiempos han tenido ciertas variantes que no son convenientes”, explicó también el senador Manini Ríos días atrás a Radio Montecarlo.

Pero hay varias más. Algunas tienen que ver con la gestión en seguridad, y otras con el funcionamiento del Estado. Sobre esto último hay proyectos desde todas las tiendas políticas.



Ya se ha contado que Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, tiene a su cargo una reforma de todo el Estado y que en esta Rendición el Partido Independiente propondrá más recursos para llevarla adelante, aunque también hay planteos concretos para tener resultados de inmediato. Por ejemplo, el senador nacionalista Sergio Botana tiene en agenda que se logre una “redistribución” de los funcionarios para que aquellos que están hoy en “áreas obsoletas” o de escasa actividad pasen a desempeñarse en otros sectores en donde hay especial demanda.



“Es gente que tiene que ir a lugares donde se los necesita, como el Ministerio de Ganadería, la Dirección de Aduanas o de Zonas Francas, el Banco República...”, dijo a El País el legislador, que entre otras cosas también procurará sancionar a los organismos que no destinen el 20% de su publicidad estatal a los medios del interior, como lo obliga la ley. Asimismo, planteará que se elimine el impuesto a la renta que se abona al obtenerse un inmueble para el caso de las personas que, mediante el trámite de auxiliatoria de pobreza, demuestren su limitación económica. “Hay 100.000 propiedades que no han sido regularizadas porque los pobres no pueden pagar ese impuesto”, dijo Botana.

Entre los colorados, en tanto, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, tiene la iniciativa de que se incluya su cartera entre las Secretarías de Estado que forman parte de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, para “opinar” sobre el aspecto ambiental en las evaluaciones previas a las exoneraciones de los emprendimientos.



Luego hay una propuesta del senador Jorge Gandini, sobre la que hasta ahora no hay acuerdo: cambiar el sistema de certificaciones médicas del Estado para que haya más rigor en el control de los trabajadores que falsifiquen los documentos, y un registro de los médicos habilitados para otorgar las licencias por motivo de salud.