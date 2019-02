Cosse respondió a Martínez sobre un Silicon Valley uruguayo: no pasa por "un lugar físico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, respondió esta mañana a su competidor Daniel Martínez sobre la posibilidad de crear una suerte de "Silicon Valley montevideano". Según la exministra de Industria, "no pasa por un lugar físico"

En una rueda de prensa que fue recogida por Radio Universal, Cosse sostuvo que estaba "al tanto de lo que salió en los medios ayer" y consideró complicado, en cosas profundas, caer en estereotipos".



En este sentido, relató que "si lo que queremos es hacer un desarrollo profundo y pujante de la tecnología en Uruguay, la clave no es un lugar físico, es que estén dadas las condiciones y cuáles son las nuevas condiciones que hay que establecer para que una industria que ya es pujante en el Uruguay pueda arrastrar a otras, ayudar al desarrollo de otra industria y pueda brillar cada vez más en el mundo como ya lo hace".



Además, "si hubiera que pensar en lugares, me preocuparía más por llevar esta industria al interior del país". En este sentido, explicó que antes de dejar el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), "con la Cámara de Tecnologías de la Información hicimos un programa que se llama Jacarandá para llevar las oportunidades de trabajo en software al interior del país".



Además, "si hubiera que pensar en Montevideo, el lugar ya lo tenemos: es el Latu".



"Estas cosas siempre son bienvenidas pero no hay que quedarse solo en la superficie. El gobierno del que participé hasta hace poco tiene muy clara la línea de desarrollo de la tecnología, con medidas muy concretas, tengo plena confianza", señaló.



Martínez había dicho que le presentó en "octubre o noviembre" una propuesta a Tabaré Vázquez para reformar la Estación Central de AFE y convertirla en un polo tecnológico, luego de haber conocido el "Silicon Valley chino" en la ciudad de Chengdu.



Al ser consultado por periodistas luego del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el lunes, el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, indicó: "Yo tengo los pies en la tierra, no en el aire".



Sin embargo, Martínez señaló que estaba convencido de que "esta es una buena idea" y que “alguna vez me catalogaron de loco y hace 25 años yo hacía tecnología aplicada a robótica en Uruguay. ‘No es posible’ habría que desterrarla como frase”.