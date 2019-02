Martínez y Rossi chocan por una idea “volada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A donde otrora llegaban los trenes, en el futuro llegarán los proyectos tecnológicos. A donde estaban las vías del ferrocarril, los jóvenes encontrarán las vías para emprender. Y el escenario que escenifica el país que fue, será el que albergará un cine 3D. Esta simple idea de transformar la vieja estación de AFE en el “Silicon Valley montevideano”, cruzó al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, con el ministro de Transporte, Víctor Rossi. ¿Una disputa de apocalípticos vs. integrados o un mensaje político?

A la salida del Consejo de Ministros de ayer, en la Torre Ejecutiva, Rossi había criticado el proyecto de la Intendencia de Montevideo de convertir a AFE en la “Estación del Futuro”. Lo hizo con una frase corta y lapidaria: “Yo tengo los pies en la tierra, no en el aire”.



Pero Martínez, promotor de la idea, no se quedó callado: “Decían que era imposible llegar al superávit en la Intendencia y se logró (…) algunas veces me catalogaron de loco cuando hacía robótica aplicada hace 25 años. El ‘imposible” habría que desterrarlo”.



En concreto el proyecto de la Intendencia -que a priori es un punteo de siete páginas- no verá la luz durante la actual administración. De hecho no podría hacerlo porque la vieja Estación, que volvió a la custodia del Estado, sigue en una disputa legal. Pero para el intendente capitalino y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, la idea es una cuestión de “deseo” político. En esos términos, dijo, se lo había comunicado al presidente Tabaré Vázquez en “octubre o noviembre”, pese a que la Presidencia de la República usó su sitio web para desmentir el encuentro o más bien “aclarar” que no había sido en enero.

A fines de mes, Martínez visitará la ciudad de Tel Aviv, en Israel, para interiorizarse sobre cómo transformar una localidad en un polo tecnológico. La idea de la Estación del Futuro, de hecho, surgió en un viaje del intendente en mayo a Chengdu, en China, había informado El Observador.



En agosto, cuando el Estado recuperó la custodia de AFE tras una resolución judicial, aquella ilusión empezó a tomar forma. Martínez dijo que mantuvo contacto con empresas locales, del exterior y organismos multilaterales de crédito para analizar la viabilidad del proyecto. La Intendencia imagina que la Estación sirva a las estatales Antel, Agesic, LATU, pero también a universidades y poderosos grupos tecnológicos como Facebook o Amazon.



La descalificación de Rossi no es la primera que Martínez recibió de los ministros estos días. Fuentes cercanas a Martínez entienden que también la ministra de Educación, María Julia Muñoz, lo había “atacado” cuando en una entrevista radial dijo que le “gusta gente como Tabaré Vázquez que nació en La Teja, que es hijo de un obrero, como Carolina (Cosse) que nació en Villa Española, como (José) Mujica que trabaja en la chacra, gente que sepa lo que es el trabajo duro”. Pero no mencionó a Martínez, quien vivió en Pocitos.