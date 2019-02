"Estamos convencidos que esta es una buena idea", dijo Martínez sobre proyecto para AFE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, le presentó en "octubre o noviembre" una propuesta a Tabaré Vázquez para reformar la Estación Central de AFE y convertirla en un polo tecnológico, dijo este lunes en conferencia de prensa.



La idea surgió cuando el intendente realizó un viaje oficial a China y conoció su "Silicon Valley" -ubicado en la ciudad de Chengdu- con el que quedó maravillado, indicó El Observador este lunes.



Al ser consultado por periodistas luego del Consejo de Ministros que se llevó a cabo este lunes, el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, indicó: "Yo tengo los pies en la tierra, no en el aire".



Durante la presentación del proyecto, al intendente de Montevideo se le preguntó por los comentarios de Rossi y dijo: “Estamos convencidos que esta es una buena idea. Respetamos a quien no y obviamente nosotros siempre buscamos interactuar”.



“Alguna vez me catalogaron de loco y hace 25 años yo hacía tecnología aplicada a robótica en Uruguay. ‘No es posible’ habría que desterrarla como frase”, agregó en rueda de prensa.

Cuando el Estado recuperó la custodia de la vieja Estación Central de AFE Martínez le pidió a su equipo que se encargara de armar un proyecto para crear un polo tecnológico en ese espacio y que además solicitaran la opinión de empresarios e instituciones tanto nacionales como extranjeras.



La propuesta oficial fue entregada a Vázquez entre "octubre o noviembre" y presentada este lunes a la prensa.