Cosse se refirió a los contenidos de "La letra chica" y explicó por qué la IMM tendrá un semanario

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles a dos asuntos relacionados la os fondos públicos que destina la comuna en materia de comunicación y que generaron críticas e incluso pedidos de informes en la oposición.

En primer lugar, Cosse fue consultada sobre los contenidos del programa "La letra chica" que se emite por el canal TV Ciudad, propiedad del gobierno de Montevideo.

En el programa "Desayunos informales" (Canal 12), a la intendenta le leyeron un posteo del diputado colorado Gustavo Zubía que planteó: "Qué pasaría si el Canal 5 tuviera un programa totalmente pro coalición, como TV Ciudad tiene un programa absolutamente proselitista a favor del Frente Amplio".

— Gustavo Zubia (@GustavoZubia) April 21, 2021

Cosse remarcó que cree "en la libertad de prensa y la libertad de expresión" y aclaró: "No me pongo a analizar ningún canal".



En ese sentido indicó que "podría analizar la tendencia de cada periodista" a cada lugar que va y donde es entrevistada, pero manifestó que no lo hace.

"Lo peligroso de ese planteo (el de Zubía) es que nos va a acercando a ese límite de censura que yo voy a evitar, es un plateo peligroso para la democracia", explicó.



Asimismo hizo hincapié en que los periodistas que trabajan en "La letra chica" son "gente seria". "No me voy a meter a decirles lo que tienen que pensar ni qué decir", sumó.



El martes de la semana pasada, el edil blanco Diego Rodríguez Salomón presentó una moción ante la Junta Departamental de Montevideo para que el canal de la comuna TV Ciudad "no sea utilizado como plataforma política del Frente Amplio". También sostuvo que el canal tiene "sesgo político" y pidió "periodistas independientes".



Por otra parte, a Cosse le preguntaron sobre la creación del semanario "ABC", anunciado el pasado domingo por la directora de Comunicación de la IMM, Ana De Rogatis.

Nace el semanario ABC de la @montevideoIM



— Ana De Rogatis (@AnaDeRogatis) April 17, 2021

"Me hace un poco de gracia llamarlo semanario. Es un repartido en papel con información variada sobre el marco del trabajo del Plan ABC", detalló.



La comuna señala en su web que el "Plan ABC" surgió "como respuesta al aumento de la pobreza y al pronunciado debilitamiento del sistema de protección social".



Cosse contó que el semanario también tendrá información con "teléfonos útiles" como por ejemplo para saber "dónde llamar ante una situación de violencia doméstica".

Sobre la decisión de hacerlo en papel, la intendenta también comentó que se encuentra online en la web de la IMM, pero explicó que "mucha gente tiene acceso a internet y mucha gente no".



"Hay gente que necesita el papel para informarse", aclaró.

La creación de este semanario también generó reacciones en la oposición. Ediles blancos y colorados presentaron un pedido de informes a la Junta de Departamental para conocer la cantidad de impresiones que tendrá el nuevo medio de comunicación y el costo de venta al público que tendrá en su versión impresa y digital.