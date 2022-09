Cosse y Bergara salen al cruce de Lacalle Pou por modificación de condiciones antitabaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el senador frenteamplista Mario Bergara salieron este martes al cruce del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por el decreto que introduce cambios en la venta de cigarrillos y sus posteriores declaraciones.

El presidente fue consultado más temprano en rueda de prensa sobre si podría haber una reducción del precio en los cigarrillos, a lo que respondió: "Ahí no me meto. Yo no voy a intervenir en el precio de los cigarros, lo que sí... otra cosa que les quiero decir, me preguntaba alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché: 'esto es para favorecer a la empresa Montepaz'. ¡No, si me lo pidió una fábrica de chicles! Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz".



Cosse dijo que escuchó “con preocupación” las declaraciones del presidente, también por el “tono, banalizando la opinión de quienes” han expresado una “preocupación profunda, porque esto afecta la salud de los uruguayos”.



“Me parece que no es el tono, y quisiera pedirle al presidente y a todo el Poder Ejecutivo que reflexionen sobre el tema y ya que no escuchan nuestras opiniones, pero sí que escuchen la opinión de la academia. ¿Se consultó a la Facultad de Medicina? ¿Se consultó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la cual Uruguay forma parte? ¿Se consultó a la Organización Mundial de la salud? ¿Qué opinan esas organizaciones de este paso que acaba de dar Uruguay?”, cuestionó la intendenta.



"Ya que nos califica de panfletos, vamos a consultar a alguien que no puede ser calificado como panfleto", comentó.

En sus declaraciones, Lacalle Pou había manifestado: "Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco -que obviamente no es cierto- si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas, y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. Podría decir eso, (pero) no lo pienso y no lo digo".



Consultada al respecto, Cosse precisó que “hace bien en no pensarlo, porque es profundamente incorrecto, quiero explicarle a la población humildemente que también hay firmado con la OMS un protocolo contra el contrabando”.



“Con la OMS tenemos un acuerdo antitabaquismo y además un protocolo de lucha contra el contrabando, que no pasa por abaratarle los productos a las tabacaleras”, indicó.

En este sentido, la jerarca dijo que hay una "falsa contradicción" y que "por supuesto que los Estados tienen que luchar contra el contrabando", pero "además y sobre todo el Estado tiene que proteger la salud de las personas".



“En el mundo está estudiado que la lucha de las tabacaleras es por abaratar sus productos, y la lucha de los que protegemos la salud es proteger la salud, y no ir para atrás con las medidas antitabaco que se venían desarrollando en nuestro país y que nos han puesto a la vanguardia”, apuntó.



Por su parte, Bergara dijo que la “confesión” del presidente fue “inadmisible”.



“Confesar que se hacen decretos a pedido de empresas o intereses particulares es muy peligroso, no corresponde hacerlo y sobre todo genera antecedentes que pueden llegar a ser muy complicados para la propia naturaleza de la democracia”, aseguró el legislador.



“La política, y sobre todo la gestión de gobierno, no puede ser la sumatoria de los reclamos de los intereses particulares”, expresó.



“Hasta por la forma en la que el presidente se expresó, nos parece inadmisible en el contenido pero también el hecho de que deberíamos naturalizar que se gobierne de esa manera. ¿A quién le puede surgir como 'obvio' que porque una empresa haga un reclamo el gobierno tiene que sacar un decreto atendiendo ese reclamo? No es nada obvio, es más, no debería ser así”, sostuvo.



“Naturalizar que un gobierno 'obviamente' responde al reclamo de los intereses particulares es cuestionar un poco la naturaleza de la democracia y lo vemos con enorme preocupación”, indicó.