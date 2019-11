Corte no tiene presupuesto para el debate y no prevé llegar con organización al miércoles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa informó en el programa radial Así nos va (Radio Carve) que la fecha para el debate presidencial todavía no está fijada, si bien los comandos de los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou habían anunciado un acuerdo entre ellos para que se llevara a cabo el miércoles 13.

Piñeyrúa explicó que por el momento no hay ninguna definición respecto al debate: ni fecha, ni hora, ni lugar. La ministra indicó que cuando se votó el proyecto de ley que hace obligatorios los debates antes del balotaje no se tuvo en cuenta el presupuesto que hay que tener para llevarlo a cabo.

"Faltan todavía muchos puntos por resolver y dudo que podamos llegar al miércoles que viene. Justamente (el presupuesto) es uno de los problemas que enfrentamos, porque la ley se votó pero no se pensó que tiene un costo todo eso", dijo la ministra.



Piñeyrúa indicó que desde la Corte se tuvieron contactos con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y con los medios que participaron en el armado de los debates que ya se realizaron.



"Sabemos que el debate que se hizo previo a la elección nacional tuvo un costo importante (...) es una instancia bastante costosa y efectivamente la Corte no tiene presupuesto para eso, tiene su propio presupuesto para llevar adelante las elecciones y es bastante pequeño, con lo cual no tenemos forma de financiarlo", dijo la ministra y explicó que ya se está trabajando en una propuesta para hacerlo.



En septiembre de este año se votó el proyecto de ley que hace obligatoria una instancia de debate para los candidatos que pasen a segunda vuelta que debe ser organizado por la Corte Electoral. Con los resultados de la primera vuelta, Martínez y Lacalle Pou deberán debatir antes del 24 de noviembre.