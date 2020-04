Corte Electoral votó postergar elecciones municipales y las fijó para el 27 de setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena informó a través de su cuenta de Twitter que por unanimidad se votó prorrogar las elecciones departamentales y municipales para el 27 de setiembre, en el marco de la emergencia sanitaria decretada tras las llegada del coronavirus.

La Corte Electoral por unanimidad votó prorrogar las elecciones departamentales y municipales para el domingo 27 de setiembre. — José Garchitorena (@Jgarchitorena) April 17, 2020

La iniciativa de prorrogar las elecciones departamentales ya había sido votada el 1 de abril en la Cámara de Senadores y un día después en la Cámara de Representantes.

En el caso de los diputados, a diferencia de los senadores, el voto no fue por unanimidad ya que Eduardo Lust, integrante de Cabildo Abierto, decidió no votarlo.

"Reconozco la existencia de la emergencia sanitaria y la necesidad de postergar las elecciones. No voto este proyecto porque debió haber venido de una exposición de motivos que no tengo. Estamos aprobando leyes exprés y ayer lo trató el Senado, ayer propuse que la solución debe ser por ley y no por acto administrativo. Se viola la Constitución por un acto administrativo", expresó en ese momento.

Originalmente las elecciones estaban previstas para el 10 de mayo, lo que implica que se aplazó un poco más de cuatro meses.