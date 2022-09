Coordinadora de ollas dio marcha atrás y brindará datos; Mides analiza pedido de reunión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Solidaria y Popular (CPS) informó este jueves a El País que finalmente están dispuestos a brindar los datos sobre la demanda en las ollas y merenderos que gestionan, al tiempo que buscan concretar un mano a mano con el ministro del Mides Martín Lema para poner sobre la mesa esa información y presentar sus reclamos.

Fuentes del Mides indicaron a El País que se analizará la solicitud de reunión de CPS, pero destacaron que existen "reuniones permanentes" entre la organización y autoridades de la cartera. Respecto a la información solicitada, el ministerio también definirá una fecha de plazo para que la organización los entregue los datos, que sería fines de este mes o principios de octubre.

El Mides busca acceder desde fines de agosto —cuando CPS recriminó al Estado la falta de insumos— los siguientes aspectos: cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una. A partir de esto, el ministerio busca hacer un seguimiento de que "esos recursos van efectivamente a lugares que requieran ese apoyo", había destacado Lema el fin de semana.

El vocero de CPS indicó que por el momento no está definido si van a presentar los datos solicitados por el Mides en la misma reunión o antes. Adelantó que habrá reuniones hoy y el lunes por este tema.



"La estamos pidiendo a través de la prensa" la reunión con Lema, dijo aunque estima que será "entre mañana y el lunes" que hagan la solicitud formal.



En la instancia plantearán su "experiencia en territorio", y denunciarán que "el Mides no está presente", sino que "solamente (está) con transferencias económicas", lo que buscan revertir para "atender a la gente más necesitada".

Marcha atrás

Rodríguez había declarado a El País el miércoles pasado que CPS había resuelto no brindar los datos solicitados por una "definición política", y había apuntado que "es problema del ministerio" y no de la coordinadora.



Consultado sobre el cambio de postura, al confirmar que brindarán los datos, Rodríguez respondió: "No es ningún cambio que tenga que ver con ninguna cosa, simplemente que nos escucharon. Ahora que estamos atendidos en cuanto a que no estamos ninguneados, estamos tratando de tender puentes para que el ministro nos reciba".



"Desde 2021 estamos procurando tener una reunión con el ministerio y nunca la pudimos tener", dijo Rodríguez, en referencia a una convocatoria, que adujo, fue "en julio, agosto" pasado. Aseguró que los recibió "una abogada, que no tenía ni la menor idea de que estábamos hablando, y tampoco podía tomar ninguna resolución".

En esa instancia, agregó, dejaron un informe que tuvo una "devolución telefónica", que señalaba que "cualquier cosa que tuviéramos que tratar lo teníamos que tratar con Uruguay Adelante", la ONG que gestiona ollas y merenderos en la zona metropolitana fundamentalmente con fondos del Mides.



"Desde ese momento, no tuvimos más comunicación con el ministerio", dijo, por la relación que ha pasado por varias "diferencias". Incluso buscan que Uruguay Adelante no participe de esta reunión que convocan.



Sin embargo, en octubre del año pasado, tras una movilización de CPS, desde la cartera señalaron que fueron invitados a reunirse con Lema pero que los manifestantes rechazaron el encuentro.