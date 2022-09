Coordinadora de ollas asegura que entregará hoy datos pedidos hace un mes por el Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), confirmó este viernes de mañana a El País que luego del mediodía la organización que gestiona ollas y merenderos en la zona metropolitana enviará por correo electrónico los datos que solicitó hace un mes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sobre su demanda.

El envío ocurriría en esta jornada, la fecha límite que puso el Mides para entregar una serie de datos, tal como informó El País, que generaron gran debate a nivel político y cruces entre referentes de CPS con autoridades del Mides. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue claro la semana pasada al señalar que "si no hay datos, no hay apoyo", para quienes organizan ollas populares.



En una reunión, solicitada por CPS, que se concretó el miércoles con Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo del Mides, se acordó la entrega de los números solicitados hace un mes.



Corrales no pudo confirmar este viernes de mañana si los datos que se entregarían hoy refieren a la situación de sus iniciativas (como se nombran a las ollas y merenderos) al mes de agosto o setiembre, o si será de meses anteriores, como sucedió en la primera entrega de datos.

Murphy había solicitado el 29 de agosto a la CPS datos sobre la cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una.



La entrega que hizo CPS a mediados de setiembre, luego de que se conociera la molestia de autoridades del Mides por la falta de respuesta hasta ese entonces, generó polémica. La organización resolvió por "definición política" no entregar todos los datos solicitados por el ministerio, tal como declaró a El País Pedro Rodríguez, uno de los voceros de CPS.



Además, la organización remitió datos ya públicos, de la ONG SolidaridadUY, del mes de marzo, donde se indicaba que contaban con 191 iniciativas. En ese informe, además, se marcó un descenso de 7 % en la demanda en ollas y un aumento de 1 % en merenderos, comparando marzo de 2021 con el mismo mes de 2022.



CPS emitió un comunicado donde se hizo referencia a la reunión del miércoles, previa al ultimátum que dio el Mides para hoy. "El ministerio ratificó su conformidad con lo que está haciendo y se mencionó un nuevo modelo asistencial territorial para marzo de 2023 sobre el que no hay detalles", agregó la organización. También denunciaron en el texto que "los insumos que entregan son insuficientes en cantidad y calidad para una alimentación adecuada, además el Estado está ausente en los territorios y no da las respuestas integrales a las graves necesidades sociales".

Además, CPS planteó "la necesidad de que el Mides garantice la reserva de los datos que serán entregados". Esto bajo el entendido de que en otras ocasiones entregaron datos que "terminan siendo materia prima de quienes apuestan a la desaparición de nuestra organización". Corrales declaró este jueves en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que es "un requisito" la reserva.



Denunció que desde la ONG Uruguay Adelante —que gestiona la mayoría de iniciativas que financia el Mides— "presionaban" a referentes de algunas ollas de CPS "para tratar de socavar la organización de la coordinadora". "Se les decía claramente: si ustedes se van de las redes que integran la Coordinadora, te damos todos los insumos y ya no tenés más problema", declaró en la pasada jornada Corrales.



"Cuestionamos la actitud del ministerio de ignorar y menospreciar los datos sobre el hambre hechos públicos y la ofensiva mediática contra la CPS", lanzó CPS en el texto del miércoles.



Fuentes del Mides consultadas por El País este viernes mostraron cautela ante lo que pueda suceder en esta jornada. Confirmaron que en la reunión de esta semana las autoridades de CPS "reafirmaron" que iban a entregar los datos solicitados y que incluso "agradecieron" el encuentro con Murphy.



Las autoridades aguardan el envío de información para considerar qué pasos tomar y ya fueron analizados varios escenarios, que no fueron adelantados, agregaron las fuentes.