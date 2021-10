Conflicto en el puerto: quedó en suspenso la firma de acuerdo por diferencias en una cláusula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato portuario dejó en suspenso la firma final del convenio salarial con Terminal Cuenca del Plata (TCP) por un diferendo en una de las cláusulas que estaban preacordadas con la empresa que maneja la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, dijo a El País Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra),

“Al final no firmamos nada hoy y corre riesgo de que se caiga a último momento”, dijo Reinaldo. “En una de las cláusulas la empresa dijo que tenía una interpretación y nosotros la interpretamos de otra manera. Hasta no resolver eso no vamos a firmar”, agregó.



Reinaldo se limitó a decir que “es por uno de los ítems del convenio” pero no precisó sobre cual.

El preacuerdo entre las partes había sido alcanzado el pasado lunes, tras 15 horas de negociación entre la empresa, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. La asamblea del sindicato lo había refrendado el martes por amplia mayoría.