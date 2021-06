Comisión de Seguimiento del COVID llegó a su fin: “Nadie propuso continuar”, dijo Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores sesionó este martes y tenía, entre los posibles temas a tratar, la continuación de la Comisión de Seguimiento del COVID-19, que finalizaba hoy sus funciones. Sin embargo, “nadie propuso continuar”, dijo a El País el senador frenteamplista Oscar Andrade.

“Era una moción que iban a proponer y no propusieron”, dijo en referencia a la bancada oficialista. “No se votó, no se planteó y su continuación se está analizando para más adelante”, dijo por su parte el senador nacionalista Gustavo Penadés.



La comisión se formó a partir de una iniciativa del Frente Amplio, recordó el legislador y consideró que con la interpelación a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Salud, Daniel Salinas, el partido de izquierda “vuela todos los puentes de diálogo”.



Consultado sobre si se hubiera planteado la continuidad, Andrade respondió: “Si nos decían para seguir conversando seguíamos, pero el diálogo no tenía mucho sentido”.



“La comisión tenía un objetivo que era lograr condiciones políticas para poder incorporar las recomendaciones científicas y médicas y en eso fracasamos”, afirmó.



“Si después que te reunís con el presidente te dice que no va a tomar medidas porque los uruguayos no cumplirían es muy difícil (…). Si quien gobierna piensa eso, si estas tomando medidas para volver a la normalidad, es muy difícil”, agregó.



Andrade señaló además que con la interpelación a Arbeleche y Salinas se busca modificar el rumbo de algunas de las políticas que está implementando el gobierno en relación a la pandemia.