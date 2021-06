Álvaro Delgado: "Cuesta entender esta interpelación; es politizar la pandemia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que "cuesta entender" la decisión del Frente Amplio de interpelar a los ministros de Salud y Economía, Daniel Salinas y Azucena Arbeleche respectivamente, para dar cuentas sobre la gestión sanitaria y económica de la pandemia.

"Cuesta entender cuando hay una comisión que está trabajando, cuando hay una reunión y un gesto del presidente de la República de recibir a todos los partidos políticos", indicó Delgado este martes en rueda de prensa.



El jerarca recordó que el Frente Amplio realizó "una serie de propuestas" de las cuales "por lo menos a siete ya se les dijeron que si", expresó. Sobre las dos restantes, indicó, se continúa trabajando y se va a contestar la semana que viene.



"Cuesta entender esta interpelación porque es, en definitiva, politizar la pandemia y esto sí que no tiene ideología", reafirmó el secretario de Presidencia.



Por su parte, el senador por el Partido Nacional Gustavo Penadés aseguró "lamentan mucho" que se haya aprobado la decisión de ir hacia la interpelación de los jerarcas.



"Creemos que no agrega absolutamente nada a la situación que está atravesando en relación a la pandemia. Es desaconsejable una acción de esta magnitud", opinó.



Además consideró que la moción sobre la convocatoria "está mal redactada" y habla de varios temas. Hay una "falta de precisión en cuanto a los temas por los que cada ministro va a responder", dijo el legislador y expresó que espera que esa falta de precisión sea involuntaria y no voluntaria-

"Perdieron la posibilidad de blindar abril"

"Este no era -en opinión de la bancada del Frente Amplio- el tiempo de interpelación, era tiempo de acuerdo y para eso planteamos en diciembre pasado la comisión de seguimiento del COVID que permitiera diálogo político y que construyera un acuerdo que incorporara a la comunidad medica, científica y política", dijo por su parte el senador Oscar Andrade.



El legislador recordó las palabras del coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi y expresó: "Faltó una capa adicional de medidas de restricción de la movilidad. El gobierno y la sociedad perdieron la posibilidad de blindar abril".



"Uruguay transita hoy una circunstancia donde desde el inicio de la pandemia tenemos que por cada millón de habitantes hay 1.358 personas fallecidas. El promedio en el mundo desde el inicio de la pandemia es que hay 485 personas fallecidas por cada millón de habitantes", ejemplificó.



En ese escenario "dramático", en el que además se registran más de 35.000 casos activos, "pensar que nada se puede cambiar de la estrategia sanitaria nos parece inconcebible cuando transitamos un 2021 que nos ubica entre los peores países del mundo en resultados, pese a tener ventajas comparativas indiscutibles: baja cantidad demográfica, alto sistema de salud, alto índice de desarrollo humano y después de haber fracasado en el diálogo a pesar de haber llevado propuestas a presidencia que su impacto era de un 0,3% del PIB", enumeró.



Finalmente, Andrade explicó: "No nos queda otra que poner en consideración la política sanitaria y los fundamentos económicos que sustentan la política sanitaria".