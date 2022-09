Diputados frenteamplistas y colorados votaron a favor de proyecto de ley de eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comisión de Salud Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados votó a favor del proyecto de ley de eutanasia, impulsado por el Partido Colorado y el Frente Amplio, que unieron tiempo atrás sus dos iniciativas.

“Es un tema muy serio, es un tema social, que atraviesa a todos más allá de las identidades partidarias y que por la seriedad, la importancia y lo que toca de la fibra de cada uno, por lo que pone en juego, fuimos contestes a llevarlo de la mejor manera posible, y no entrar en las provocaciones o en la técnica de obstruir parlamentariamente un debate limpio, que era lo que habíamos intentado a lo largo de estos ocho meses de estos proyectos”, dijo en conferencia de prensa la presidenta de la comisión y diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.



La diputada colorada Nibia Reisch aseguró que la mayoría de la bancada de su partido acompañará el proyecto. "Pero este es un tema que realmente trasciende partidos, si bien este proyecto fue firmado por algunos diputados del Partido Colorado, del Frente Amplio y el Partido Independiente, también hay legisladores del Partido Nacional que ya han manifestado, algunos públicamente, y otros ya nos han aseverado que lo van a estar acompañando. Este proyecto realmente va a estar acompañado por votos de todos los partidos", destacó.



"Es un tema trascendente, un tema que me da la sensación de que están polarizándolo y creo que le hace mal al tema y a la sociedad, porque en el transcurso de estos tiempos se han dicho muchas falsedades, y eso genera dudas en la población", sostuvo el diputado frenteamplista Luis Gallo.



"Este proyecto creo que es demasiado garantista, creo que está muy bien y que seguramente en la primera quincena de octubre lo esteremos votando en cámara", resaltó.

En tanto, el vicepresidente de la comisión y diputado nacionalista Alfredo De Mattos, alegó que “no se contestó ninguna de las observaciones que hicimos en todos los artículos, y además este proyecto se presentó entre el 3 y el 9 de agosto” cuando “estaba todo el Parlamento, sobre todo la parte de los Diputados, en el tratamiento de la Rendición de Cuentas”, reclamó, por su parte,

El legislador expresó que la bancada del Partido Nacional no se pudo reunir para discutir el proyecto, y criticó la decisión de no permitir una postergación de la votación en comisión. “Hago constancia de que la bancada del Partido Nacional no está en conocimiento de este nuevo proyecto, y no se permitió a pedido formal ante la comisión de Salud y ante la bancada del Partido Colorado que (se) aplazara un mes más esta votación”, afirmó y calificó el día de hoy como “lamentable”.



“Realmente esperamos que este proyecto se tomara con más seriedad, con más tiempo y con más tranquilidad. No entendimos el apuro que había por parte de los partidos proponentes del mismo. Realmente hay falencias en todo el tratamiento del proyecto, por ejemplo, una vez unificadas las propuestas del Partido Colorado y el Frente Amplio, no citar el Ministerio de Salud Pública” ni a la Administración de Servicios de Salud de Estado (ASSE), dijo la diputada cabildante Silvana Pérez. “Fue un atropello muy grande porque nos parecía de orden escuchar a quienes van a tener que llevar adelante esta aberración”, añadió.



A su vez, el nacionalista Rodrigo Goñi señaló que “hoy se empieza a empujar a la muerte a los enfermos más vulnerables porque se acepta que se quitan las garantías elementales a los pacientes”.