Colorados y blancos chocan por el proyecto de ley de eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La coalición de gobierno tiene, desde hace varios meses, un asunto que divide las aguas y genera una polémica bien particular dada las profundas implicancias filosóficas: la propuesta -presentada por el diputado colorado Ope Pasquet, y unificada con otra del Frente Amplio- que en resumidas cuenta busca legalizar la eutanasia.

El oficialismo está enfrentado porque mientras la mayoría en el Partido Colorado, el Independiente y algunos en el Partido Nacional se inclinan a apoyar el proyecto de ley -con el respaldo de la bancada de la oposición, lo que asegura las mayorías suficientes-, otros legisladores colorados y blancos partidos, más los de Cabildo Abierto, se oponen.



Pero en las últimas horas se sumó un nuevo frente en el oficialismo, pues la bancada del Partido Nacional resolvió pedirle algo a toda la coalición de gobierno que no será cumplido porque el Partido Colorado ya está en contra desde el arranque: que la votación del articulado en la comisión de Salud y Asistencia Social -algo previsto para hoy- se postergue al menos hasta octubre, de modo que la iniciativa llegue al plenario de la cámara baja en noviembre.



Una resolución que fue votada por gran parte de los diputados nacionalistas -entre los que hay, incluso, legisladores que estarían a favor del proyecto- concluye que el tema de discusión “requiere de un mayor tiempo de análisis”.



El pedido no tendrá éxito porque la postura de quienes quieren que la iniciativa se vote sí o sí esta tarde no tendrá modificación ni margen siquiera para debatirla, y son mayoría -tres contra dos- en la comisión: las diputadas frenteamplistas Cristina Lustemberg y Lucía Echeverry, y la colorada Nibia Reisch, se imponen a la opinión del nacionalista Alfredo de Mattos y la cabildante Silvana Pérez Bonavita.

Pasquet, quien no integra la comisión pero sigue muy de cerca la evolución del debate, aseguró a El País que no habrá cambios y la iniciativa se votará hoy tal como estaba previsto desde hace días. “Estamos discutiendo esto hace dos años y medio, ¡vamos!”, reclamó el legislador del sector Ciudadanos. “Yo entiendo el afán de tirar la pelota para adelante, de que no se vote, y encontrar siempre un pretexto, como que pasara la pandemia, pero ya está”, siguió Pasquet, molesto.



En el Frente Amplio también fueron explícitos. “Nosotros ya lo hemos discutido. Vemos con respeto el pedido de los diputados blancos, pero entendemos que los tiempos para debatir ya los tuvimos y fueron los adecuados”, dijo en ese sentido la frenteamplista Lustemberg. “Ya recibimos delegaciones de todo el ámbito académico y social -agregó- y no podemos seguir postergando la discusión de un tema en el que alcanzamos un consenso y es, además, de alta sensibilidad”.



Por parte de Cabildo Abierto hay, no obstante, cierta esperanza de que el pedido de los blancos sea atendido. La diputada Pérez lamentó así que no se siga discutiendo un proyecto que, a su entender, “tiene muchas falencias”, como una muy abarcativa descripción de las “enfermedades crónicas” -categoría en la que entran, según dijo, “muchísimas”-, así como “falta de garantías” en algunos pasajes, como no determinar “que sea un psiquiatra el que corrobore” que la persona que solicita el suicido asistido reúna las condiciones psíquicas para acceder a esa posibilidad.



En un nuevo documento que resume los cuestionamientos del proyecto, el nacionalista Rodrigo Goñi -uno de los más visibles voceros de la oposición al articulado (ver aparte)- insistió en su opinión de que, así como se está debatiendo el asunto, no se alcanza “la calidad democrática mínima exigible para un proyecto de la envergadura y complejidad como el de eutanasia”.

Por otro lado, también remarcó que sigue entendiendo como “inadmisible” que se apruebe esta ley sin que se asegure la “cobertura universal” de cuidados paliativos, porque de esa forma “más de la mitad de los uruguayos”, al estar privados del acceso al alivio del dolor que los aqueja, estarían coaccionados a seguir el camino del suicidio asistido.



También, entre otros puntos, Goñi comparte los argumentos de Pérez en cuanto a la ausencia de “garantías” de que el paciente tome su decisión “mínimamente libre”.

Algunos ejes del debate que aún enfrenta a diputados oficialistas



Las dos figuras del oficialismo que han asumido el rol de voceros en esta discusión son los diputados Ope Pasquet (Partido Colorado) y Rodrigo Goñi (Partido Nacional), uno promotor y el otro detractor de la propuesta que despenaliza la eutanasia.



En un especial que publica hoy El País en su versión digital, ambos resumieron parte de sus argumentaciones.



“Hay gente -dijo Pasquet- que sabe que sufre una enfermedad incurable, que saben que se van a morir en un plazo más o menos breve (...) y algunas de estas personas no quieren llegar hasta el final”.

Goñi, por el contrario, volvió a destacar que “no hay nada más importante que la vida” y criticó el “mensaje” que supone para la sociedad la aprobación de una iniciativa como esta, pero sobre todo en los que sufren enfermedades crónicas: “Que su vida no merece ser vivida; por eso la ley te autoriza o te ofrece que te la quites”.